Tkachuk bude Ottawě chybět minimálně měsíc, operace však může dobu až zdvojnásobit

16. října 18:08

Jakub Ťoupek

Senators bude chybět jejich hlavní ofenzivní opora a tvář organizace Brady Tkachuk. Mladší z bratrů se zranil v první třetině pondělního zápasu s Nashvillem poté, co ho na mantinel krosčekoval Roman Josi. Pro Ottawu ale může být ještě hůř.

Ztráta kapitána kvůli dlouhodobému zranění není nikdy snadnou záležitostí, ale pro Senators znamená ztráta Bradyho Tkachuka mnohem víc než jen ztrátu nejlepšího hráče. Tkachuk je srdcem a duší týmu, Když vstoupí na led, dává najevo své emoce a vždy na 100%.

Šestadvacetiletý Tkachuk má v této sezóně po 3 zápasech na kontě 3 body. Se 29 góly v minulé sezóně byl nejlepším střelcem Senators a alespoň 29 gólů zaznamenal ve čtyřech po sobě jdoucích sezónách.

Tkachuk byl na začátku první třetiny utkání s Nashvillem faulován obráncem Predators Romanem Josim a nešikovně narazil do mantinelu. Když se zvedal, držel se za pravé předloktí. Pokračoval ve hře, ale nevypadal, že by se cítil dobře. „Je zřejmé, že zápas nedohrál naplno, i když se o to snažil,“ dodal po utkání trenér Green.

„Bude chybět po dlouhou dobu,“ řekl pak ve středu Green. „Více se dozvíme v příštích 24 hodinách. Nevíme to přesně, ale bude to asi více než čtyři týdny. Nevíme to přesně.“ Pro Ottawu tak může být mnohem hůř, a to v případě operace. Ta by návrat kanadského buldoka zpomalila o delší dobu.

Kapitán týmu odcestoval ve středu do New Yorku, aby se setkal s chirurgem Dr. Robertem Hotchkissem a získal další pohled na to, zda zranění ruky bude vyžadovat operaci. To by eventuelně prodloužilo rekonvalescenci o další měsíc.

Ottawě na začátku sezóny chyběl i Drake Batherson, který se ale v noci vrátil do sestavy, při prohře s Buffalem ale nebodoval. Z AHL si pak vytáhla Artura Kalijeva, který by se měl dostat do sestavy na úkor zraněného kapitána.

