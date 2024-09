Titul v Praze bylo moje první velké vítězství. Teď se soustředím na další cíl, říká David Pastrňák

Také v Bostonu se rozjel přípravný kemp, v pátek končili Medvědi druhý den a novináři tak mají po nudném létu koho odchytávat k mikrofonům. Terčem jejich zájmu pochopitelně musel být nejlepší český hokejista současnosti David Pastrňák.

Do své jedenácté sezóny v NHL půjde s jediným cílem: „Chci vyhrát pohár,“ deklaroval bez okolků, když byl dotázán na cíle do sezóny 2024-25.

Osmadvacetiletý útočník toho za těch deset let v Bostonu dokázal hodně. Etabloval se jako jeden z nejlepších střelců současnosti a hlavní prvek ofenzivní síly Bruins. Předloni zaznamenal střelecký osobák 61 brankami, celkem čtyřikrát se dostal na nebo za hranici 40 přesných tref.

Dvakrát překonal stobodovou hranici (113 a 110). Trojciferný zápis z loňské a předloňské sezóny z něj dělá prvního hráče Bruins tohoto druhu od Adama Oatese, který zapsal dvakrát sto bodů naposledy v letech 1992-94. Hlavní sen každého hokejisty, vyhrát poslední zápas play off, se ale Pastrňákovi dosud vyhýbá.

Jednou už byl zatraceně blízko. V roce 2019 hrál Boston finále se St. Louis, v šestém duelu si na hostujícím ledě vybojoval sedmý zápas, ten ale doma proti Bluesmanům nezvládl. Mohutná NHL, aktuálně už dvaatřicetičlenná, je krutá. Nemusí vám dát druhou šanci.

Tu další možná prováhali Bruins loni na jaře, kdy s nadupaným kádrem po rekordní základní část vypadli v sedmi zápasech prvního kola s Floridou. Také letos v Bostonu věří, že budou znovu silní.

Přestože mužstvo stále nemá pod smlouvou brankářskou jedničku, generální manažer Don Sweeney rád šroubuje jednání tak trochu přes závit, Pastrňák věří, že tým bude dost silný, aby opět hrál o nejvyšší příčky. „Jsem tady už nějakou dobu a pokaždé jsme byli konkurenceschopná parta, která je připravená bojovat o konečný cíl,“ říká havířovský rodák.

Po odchodu Patrice Bergerona a Davida Krejčího David Pastrňák trochu změnil svou hru. Loni daleko víc zavážel puky, chodil bojovat do rohů a logicky si tak připsal víc nahrávek na úkor gólů. Nebojí se tvořit, když je to třeba. S příchodem Eliase Lindholma by se mohl znovu těšit větší podpoře.

Pavel Zacha se asi posune na křídlo, centra první lajny by měl hrát právě Lindholm. „Má v sobě kousek od obou, z Bergyho i Krejče,“ myslí si o devětadvacetiletém Švédovi Pasta. „Každopádně je to zatraceně dobrý hráč s vysokou hokejovou inteligencí. Taky je pravák a já hrál většinu kariéry s pravorukými centry. Doufám, že si budeme rozumět.“

Po úspěšném mistrovství světa, kde si zahrál s kamarádem Pavlem Zachou, Pastrňák doufá, že oba navážou dobrou sezónou v NHL. „Vyhrát doma, před celou zemí, bylo úžasné. Potřeboval jsem to. Bylo to moje první velké vítězství v kariéře. Osobně jsem si to moc užil. Chci to využít jako motivaci. Teď musím obrátit list a soustředit se na další cíl.“

Share on Google+