Tisícovka v NHL? Johansson ji oslavil přesně po svém. Nenápadně, ale klíčově

10. listopadu 9:55

David Zlomek

Marcus Johansson dosáhl mety, o které se sní. V neděli večer odehrál svůj 1 000. zápas v NHL, když s Minnesotou Wild přivítal Calgary Flames. Stal se tak teprve 412. hráčem v historii ligy, který hranici pokořil, a dvacátým Švédem.

„Je to zvláštní pocit,“ usmíval se po utkání, které Wild vyhráli 2:0. „Je to dlouhá doba, ale zároveň to strašně rychle uteklo. Jsem vděčný, že jsem toho mohl být součástí. A že to můžu sdílet s klukama v kabině.“

Johansson oslavil jubileum způsobem sobě vlastním, produktivně a nenápadně klíčový. Asistencí na vítězný gól Matta Boldyho natáhl osobní bodovou sérii už na devět zápasů, čímž vytvořil osobní rekord. V sezoně má po 17 duelech 15 bodů a patří mezi nejspolehlivější hráče Minnesoty. „Byla to skvělá akce od Eckyho, já jen posunul puk na Boldse,“ krčil rameny. 

Na tribunách nechyběla rodina ani přátelé, včetně rodičů a staršího bratra Martina. „Dům máme plný,“ smál se Johansson. „Dáme si pivo a oslavíme to.“

Pětatřicetiletý rodák z Landskrony má za sebou dlouhou a pozoruhodně konzistentní kariéru. Od debutu ve Washingtonu v roce 2010 nastupoval i za New Jersey, Boston, Buffalo, Seattle a nyní podruhé za Minnesotu. Ve Washingtonu prožil nejlepší roky, sezona 2016/17 mu přinesla 24 gólů, 58 bodů a nezapomenutelný moment, kdy v play off rozhodl sérii proti Torontu. Celkově má Johansson na kontě 532 bodů (191+341), 45 gólů v přesilovce a 36 vítězných tref. 

Kariéru obohatil i reprezentačně: má stříbro z juniorského MS 2009, bronz z roku 2010, olympijské stříbro ze Soči 2014 a čerstvý bronz z letošního MS. „Nikdy jsem nad tím moc nepřemýšlel,“ říká o své výdrži. „Snažím se jen pracovat a hrát naplno. Ostatní přijde samo.“

