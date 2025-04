Tisíce svědků, ale Oshie mezi nimi nebyl. Ovečkinův historický gól mu utekl o vteřiny

Alexandr Ovečkin přepsal dějiny NHL. V pátek večer nasázel do sítě dva góly s pořadovými čísly 893 a 894, a dorovnal tak nedostižnou legendu Waynea Gretzkého v počtu branek v historii ligy. Ačkoliv byly tribuny v Capital One Areně plné jeho nejbližších, přátel i hokejových ikon, ne každý měl to štěstí sledovat tenhle okamžik přímo na vlastní oči.

TJ Oshie, stále oficiálně hráč Capitals, ale momentálně na listině dlouhodobě zraněných, se v tu chvíli pohyboval mimo led i mimo tribuny. Spolu s několika dalšími klubovými legendami, které se účastnily slavnostního ceremoniálu před zápasem, se zrovna vydával do VIP lóže pozdravit Gretzkého. „Šli jsme právě tudy,“ řekl Oshie po zápase s úsměvem pro Monumental Sports Network a ukázal směrem ke chodbě na suite levelu. „Zrovna skončilo oslabení a my si řekli, že teď je ideální čas pozdravit Wayna a Garyho. A v tom to přišlo. Slyšeli jsme ohlušující řev. Jen jsme si řekli: ‘Ne, to snad není možný!’“

Rozběhli se ke nejbližší televizi, ale ta měla zpoždění. „Ptáme se lidí: ‘Kdo to dal?’ A oni: ‘Nevíme, TV má zpoždění!’ Tak jsme tam doběhli a nakonec jsme to viděli, ale už jen ze záznamu. Nemůžu uvěřit, že jsme to prošvihli. Ale byli jsme v budově – to se počítá,“ dodal Oshie s úsměvem.

Podobný zážitek popsal i Devante Smith-Pelley, dnes televizní analytik. Potvrdil, že skupina veteránů, do níž patřili také Braden Holtby, Nicklas Bäckström a Brooks Orpik, opravdu celý moment v přímém přenosu nezastihla. „Zrovna jsme vyšli z výtahu, když se aréna otřásla. Běželi jsme k obrazovce. Nestihli jsme to, ale byli jsme tam – a to je hlavní,“ smál se Smith-Pelley v živém přenosu Capitals Postgame Live.

Ovečkin se tak v naprosto stylovém duchu dotáhl na samotného „The Great One“. Druhý gól zápasu, klasická dělovka z levého kruhu, dostal stadion do varu. A i když to jeho parťáci nestihli naživo, momentu si nesmírně vážili. „Bylo to neuvěřitelné,“ řekl Oshie. „Když člověk zrovna nehraje a sleduje to zpovzdálí, uvědomí si, kolik to je gólů. Zůstat tak dlouho zdravý, to je samo o sobě ohromný výkon.“

Oshie i Bäckström zůstávají mimo hru kvůli chronickým zraněním, ale oba dál žijí s týmem. Podle vysílání Monumental Sports Network by se měl Bäckström zúčastnit i výjezdu Capitals do Belmontu, kde Washington změří síly s Islanders. A právě tam může Ovečkin překonat Gretzkého definitivně – a zapsat se do historie jako nejlepší střelec NHL všech dob.

