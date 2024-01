Tippett se upsal Flyers! Za osm let dostane bezmála padesát milionů

V průběhu sezony se hovořilo o tom, že mezi priority Philadelphie Flyers patří podpis smlouvy s Owenem Tippettem, jedním z ofenzivních lídrů týmu. A povedlo se, obě strany si plácly na dlouhodobý pakt.

Tippetta si vybrala Florida v draftu 2017 z 10. místa, nicméně o dva roky později ho Panthers vyměnila do Philadelphie spolu s výběry v draftu za Clauda Girouxe.

Tippett si v minulé sezoně v dresu Flyers vytvořil kariérní maximum, když v 77 zápasech vstřelil 27 gólů, přidal 22 asistencí a zaznamenal 49 bodů.

Směle na to navazuje v tomto ročníku, kdy zaznamenal 30 bodů v 46 zápasech. Velkou formu zaznamenal hlavně v posledních dnech před zraněním, kvůli kterému nehraje od 20. ledna. V posledních sedmi utkáních si totiž připsal osm bodů (šest gólů a dvě asistence).

Rehabilitaci po zranění si zpříjemnil alespoň novou smlouvou. S Flyers podepsal osmiletou smlouvu na 49,6 milionu dolarů. Kontrakt začne platit od příští sezony a její roční hodnota tedy bude 6,2 milionu dolarů.

"Přesvědčilo nás, co jsme od něj za celou dobu viděli, a proto jsme byli ochotni se k Owenovi takto zavázat," řekl generální manažer Flyers Daniel Briere. "Je součástí jádra našeho týmu a my jsme nadšeni, že tomu tak bude i nadále."

Flyers navíc odpadla letní komplikace, Tippett by byl totiž po sezoně chráněným volným hráčem.

"Myslím, že jsme to viděli v poslední době, v posledním měsíci a půl, jak je cítit, že si teprve začíná uvědomovat, jak dobrý může být," řekl Briere. "Druhá věc také je, když se podíváte, že silové útočníky jako on je těžké najít. Je v něm víc, bude se dál zlepšovat, tvrdě pracuje. Ale kombinace síly, střeleckých schopností, vůdcovství, způsobu, jakým se chová. To vše v nás vyvolalo pocit, že dlouhá smlouva je něco, do čeho jsme ochotni a připraveni jít."

K dohodě, byť skromnější, došlo také s dalším útočníkem. Na dva roky by měl podepsat centr Ryan Poehling, a to s ročním platem 1,9 milionů dolarů.

Share on Google+