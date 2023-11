Tippett se probouzí. Flyers ho chtějí odměnit dlouhou smlouvou

Philadelphia je ve své první sezoně pod vedením nového prezidenta hokejových operací Keitha Jonese a generálního manažera Daniela Briera. Tým se tak začal rozhodovat, kteří hráči jsou součástí řešení a kteří ne. Owen Tippett patří do první kategorie.

Čtyřiadvacetiletého Tippetta získal tehdejší generální manažer Chuck Fletcher v roce 2022 při uzávěrce přestupů v NHL jako součást balíčku výměnou za bývalého kapitána Clauda Girouxe. Desítka draftu 2017 je v posledním roce dvouleté smlouvy, kterou s Flyers podepsala v létě 2022, a v plánu je prý Tippetta udržet.

Co se týče toho, jak by mohla vypadat nová smlouva, Flyers jsou ochotni jít s Tippettem do dlouhodobé spolupráce, pokud bude plat v rozumné míře. Jinými slovy, chtějí ho udržet, ale ne za každou cenu.

V kuloárech se hovoří o tom, že srovnatelná by mohla být první smlouva Brandona Hagela v Tampě Bay. Ten podepsal v srpnu s Bolts osmileté prodloužení smlouvy, které má hodnotu 6,5 milionu dolarů ročně a má začít platit od příští sezony.

Co se týče Hagelovy smlouvy, nezdá se, že by Flyers měli problém s délkou, ale s Hagelovými penězi ano.

A to i přes to, že Tippett se dostal do parádní formy. Přes úvodní potíže, které byly způsobeny přizpůsobení jeho hry na levém křídle a faktem, že hrál s nerozehranými Camem Atkinsonem a Seanem Couturierem, má nyní na kontě v posledních šesti zápasech pět gólů a tři asistence.

Tippettův tábor začne údajně vyjednávání s ročním platem 7 milionů dolarů. Flyers budou pravděpodobně začínat okolo pěti milionů, mohli by jako výchozí bod použít Konecnyho plat 5,5 milionu dolarů.

Nabízí se i srovnání útočníka Colorada Valerije Ničuškina, jenž podepsal osmiletý kontrakt s ročním platem 6,125 milionu dolarů.

Jednání jsou zatím na samém počátku, ale Flyers jsou ochotni se s Tippettem domluvit na dlouhodobém kontraktu za správnou cenu. Další otázkou bude, co bude chtít hráčova strana a jak se budou věci vyvíjet dál, pokud udrží současnou formu.

