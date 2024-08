Ticho po pěšině. Kde to vázne, ptají se fanoušci Yzermana

Steve Yzerman, generální manažer Detroitu, sliboval, že podpisy Moritze Seidera a Lucase Raymonda, dvou hvězdiček Red Wings, dobře dopadnou. Nicméně je srpen a podpisy jsou v nedohlednu. Jak to vypadá?

Seider bude naprostá priorita. Obránce číslo jedna se hledá jen těžko. Když takového máte, nechcete o něj přijít.

Yzerman by měl být ochoten prodloužit Seiderovi smlouvu na maximální možnou dobu osmi let a udělat z Němce svého nejlépe placeného obránce.

„Tvrdě bojuje v každém zápase," řekl Yzerman po skončení sezony. „Blokuje střely, dostává rány, umí dopředu. Žádáme po něm hodně. Má psychickou odolnost, aby to všechno zvládl.“

Jak by mu zněla roční průměrná roční odměna kolem 8,6 milionu dolarů? To by Seidera zařadilo těsně pod kapitána týmu a lídra platového žebříčku Dylana Larkina (8,7 milionu dolarů).

„Není velkým tajemstvím, že chci v klubu zůstat," řekl Seider. „Jsem si také jistý, že bych mohl být pro tuto organizaci dobrým přínosem, a na tom mi opravdu záleží. Myslím, že pak se můžeme bavit o číslech, délce a o tom, jak dlouhá by měla být smlouva, ale tyhle dvě první části do sebe dobře zapadají.“

V myšlenkách možná, na papíře zatím ne. „Málokdy se klub snaží dohadovat se s mladým obráncem číslo jedna dohadovat o každém dolaru,“ diví se novinář Luke Fox.

Co Raymond? Když Yzerman podepsal čtyřletou smlouvu na 7,875 milionu dolarů za sezonu s Alexem DeBrincatem, naznačil, že dává přednost střednědobým závazkům před delšími smlouvami.

„Může to být trend, kdy hráči podepisují kratší smlouvy, ne nutně na celých sedm nebo osm let," řekl Yzerman.

„Co vím jistě, je, že mám tenhle tým rád," řekl Raymond. „Miluju tohle město a chci tu být."

Tak kde to vázne, Steve?

