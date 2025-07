Ticho po pěšině a nuda? Týmy nic netlačí dělat velké věci, říká expert

Letní období v NHL se mělo nést v duchu výrazných změn. Spekulace a předpovědi od expertů slibovaly přestupovou smršť, jenže realita je o poznání klidnější. V lize proběhlo jen několik málo výměn a většina z nich byla pouze čistě účetního charakteru. Insider David Pagnotta z The Fourth Period se v rozhovoru pro TSN pokusil vysvětlit, proč se trh s hráči zastavil.

„Myslím, že já i spousta dalších lidí čekala větší aktivitu, ale prostě tu není ta nutnost. Týmy nejsou pod tlakem,“ uvedl. Vysvětlil, že většina klubů je schopná se vyrovnat s platovým stropem, aniž by musela sáhnout ke skutečně bolestivým výměnám.

„Montreal je sice nad limitem, ale vyřeší to Carey Pricem na LTIR. Vegas to samé s Pietrangelem. Florida potřebuje udělat jeden tah. Nikdo není zahnaný do kouta,“ doplnil.

Situaci podle něj komplikuje i fakt, že v lize je momentálně mnohem více týmů, které chtějí nakupovat, než těch, které jsou ochotné prodávat.

Výsledkem je trh, který je pomalý, bez tlaku a prakticky bez pohybu. „Všichni chtějí zlepšit svůj tým, ale zároveň nikdo nechce obětovat současnost. Kromě Pittsburghu tu není moc klubů, které by skutečně prodávaly,“ říká Pagnotta.

Penguins jsou podle něj jediný tým, který otevřeně nabízí zkušené hráče a jde do přestavby, zatímco zbytek ligy hledá způsoby, jak posílit bez větších ztrát.

Podobně situaci popsal i Pierre LeBrun, který už v červnu upozorňoval, že většina klubů se místo rebuildu vydává cestou postupného obměnění a snaží se napodobit loňský model Washingtonu, tedy přestavbu bez rozpadu celé kostry týmu.

