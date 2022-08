Thornton míří z Floridy. Nabízí se evropská cesta

V podstatě je to otázka každého léta. Skončí Joe Thornton kariéru, nebo ne? Legendární útočník strávil velkou část kariéry v San Jose, avšak poslední roky nahání Stanley Cup. Zatím se to nepodařilo, a tak se nabízí otázka, jestli není čas na konec. Ve Švýcarsku má totiž připravenou pozici.

V NHL je stále bez smlouvy a je jasné, že nová se bude hledat velmi těžko. Definitivně padla možnost s Floridou, kde vousatý borec naposledy působil.

Nedávno totiž Thorntonova žena Tabea umístila na sociální sítě fotku, ke které napsala: „Jižní Florido, moc jsme si společně strávený čas užili! Tenhle rozchod bolí, budeš nám chybět.“

Třiačtyřicetiletý veterán loni podepsal s Panthers roční kontrakt, jehož pointa byla jediná – konečně si sáhnou na Pohár. To nevyšlo a v podstatě nevyšlo ani angažmá celkově. Thornton se do rychlého stylu Panthers nehodil a odehrál jen třicet čtyři zápasů. V play off se zapojil do jediného utkání.

Rychlým krokem se ale přiblížilo září. V tomhle měsíci se obvykle velké smlouvy neudílejí, spíše jde o tzv. profesionální kontrakty na zkoušku. Chytneš se? Super, můžeš zůstat. Moc ti to nešlo? Díky za zkoušku, můžeš o dům dál.

Otázkou je, jestli by měl o takovou zkoušku vůbec Thornton zájem. Jistě, vidina Stanley Cupu je jistě stále lákavá, ale i on musí cítit, že to není úplně ono.

Nabízí se tak možnost Švýcarska, odkud pochází jeho žena a kde tak rád hrál při výlukách. Konec konců, s rodinou tam tráví také každé léto a země helvetského kříže se stala jeho druhým domovem.

Do úvahu by připadal jedině Davos, kde zatím Thornton odehrál osmdesát pět zápasů s parádní bilancí 101 bodů a kde se letos v létě opět připravuje.

Na stole dokonce leží i nabídka z kanceláří. Mohl by se stát jedním z členů vedení Spengler Cupu. Dohoda je údajně potvrzena a Thornton by se do role vrhnul hned, co skončí kariéru. Otázkou je, kdy to bude.

Share on Google+