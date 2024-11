Těžký týden Islanders. Přišli o nejproduktivnějšího hráče minulé sezony i zkušeného beka

Tento týden neprobíhá ze strany New Yorku Islanders zrovna na pozitivní vlně. Týmu se sice povedlo v pátek přerušit šňůru porážek po vítězství 4:3 v Buffalu, ale v průběhu posledních zápasů přišli na delší období hned o dva důležité členy kádru. Až šest týdnů vynechají Mathew Barzal i Adam Pelech.

Barzal, který v minulé sezoně vedl produktivitu týmu s 80 body za 23 branek a 57 asistencí, se zranil už během středečního utkání s Columbusem. Do pátečního zápasu proti Buffalu nenastoupil a odcestoval zpět do New Yorku na důkladné vyšetření.

Ač vedení Islanders nespecifikovalo jeho problémy, Barzal má podle informací vynechat čtyři až šest týdnů kvůli zranění v horní polovině těla. Autor dvou branek a tří asistencí v této sezoně byl obratem zařazen na listinu zraněných hráčů.

Zranění v horní polovině těla potkalo také třicetiletého obránce Adama Pelecha, který nastupuje vedle Ryana Pulocka a pravidelně hraje přes dvacet minut na zápas. Pelech byl pro změnu v utkání s Buffalem trefen pukem do obličeje. Podle informací má problémy s čelistí, nebylo však specifikováno, jestli utrpěl zlomeninu. Prozatím je doba jeho absence odhadována rovněž na čtyři až šest týdnů.

„Určitě to není ideální, ale zase to nemůžeme ovlivnit, ne?“ řekl útočník Bo Horvat. „Takže je na nás, abychom jim usnadnili návrat. Doufejme, že se rychle uzdraví a vrátí se silní. Náš hlavní cíl je se pokusit vyhrát co nejvíce zápasů, než se vrátí. Ostatní kluci se budou snažit,“ podotkl.

Na marodce bude minimálně do konce listopadu také Anthony Duclair, další z řady zraněných Ostrovanů, mezi které se aktuálně počítá i Mike Reilly a Alexandr Romanov, kteří by ale neměli chybět delší časový úsek. U Romanova se dokonce neočekává žádná absence a měl by v neděli nastoupit do derby proti Rangers.

„Je to součástí naší hry. Hrajeme fyzicky náročný hokej, který je někdy krutý, a to se stává,“ bere zranění spoluhráčů jako vynucenou daň obránce Scott Mayfield. „V této organizaci máme velkou rezervu a kluci se dokážou prosadit nahoru. Ale bude to výzva,“ dodal.

A to už ve zmíněném nedělním derby s Rangers, kteří vyhráli šest z posledních osmi zápasů. Islanders jsou považováni za papírové outsidery, a to nejen kvůli široké marodce. Tým totiž trápí hodně nízká produktivita a jeden z nejslabších útoků v lize. Bez několika zraněných opor se bude muset tým ještě více semknout.

