Těžká situace v Calgary. Dojde k odchodům několika hvězd?

Minulá sezóna byla pro Calgary hodně náročná. Kanadskému celku se nepodařilo dostat do vyřazovacích bojů, navíc atmosféra v kabině nebyla po celý rok ideální. Všechno vyvrcholilo koncem trenéra Darryla Sutera a následně i odchodem generálního manažera Brada Trelivinga. Co čeká Flames teď?

Novým generálním manažerem Calgary se na konci května stal Craig Conroy, který celou organizaci velmi dobře zná. Působil v ní jak v pozici hráče, tak i člena managementu. Minulé roky byl pravou rukou Trelivinga, kterému dělal asistenta. Sám tedy dobře věděl, že ho na začátku jeho nové role nic lehkého nečeká.

Jmenovat nového hlavního trenéra byla pro Conroye pouhá maličkost, kterou pochopitelně ihned začal. Na střídačce Flames budeme vídat Ryana Husku, který se podobně jako jeho šéf vyšvihl z role asistenta na post hlavního kouče.

Těžší kroky na Conroye ale rozhodně čekají. Několik současných hráčů Flames vstupuje do posledního roku kontraktu a nevypadá to, že by jejich prodloužení mělo být formalitou. Po minulé nevydařené sezóně nebylo tajemstvím, že by někteří hráči dokonce rádi odešli. Stalo se to tak v případě Tylera Toffoliho, jenž už byl vyměněn do New Jersey. A další odchody jsou zřejmě na cestě.

O kom se nejvíce mluví? Noah Hanifin, Elias Lindholm a Mikael Backlund. Všichni tři se po sezóně stanou nechráněnými volnými hráči a Calgary je v nezáviděníhodné situaci. U prvního z nich je až překvapením, že je stále na soupisce Flames.

Hanifin vzbuzuje na trhu velký zájem a hned několik týmů by ho rádo získalo. Zatím ale do Calgary nedorazila nabídka, která by se kanadskému celku líbila. Důvodem je napjatá situace mnoha týmů s platovým stropem, a také fakt, že se dobře ví, že Flames nejsou v lehké situaci a snaží se snížit cenu. Dá se ale očekávat, že k výměně za pár týdnů dojde. Mezi hlavními uchazeči jsou Predators a Sabres. Bránit by se výhodné výměně nemusel ani Steve Yzerman.

Je ale možné, že se Calgary bude nadále držet požadované ceny a do začátku ročníku vstoupí s Hanifinem na soupisce.

Obrovským obchodním artiklem je pro Flames pak i Elias Lindholm. Osmadvacetiletý centr, jehož cap hit se v letošní sezóně bude držet pod pěti miliony dolarů, může být pro spoustu týmů pořádně lákavým zbožím.

Hráče těchto kvalit nenajdete na trhu každý den, což určitě dobře ví například v Bostonu, kde po konci Patrice Bergerona a Davida Krejčího centr do prvních dvou formací schází. Problémem Bruins je, že horko těžko dokáží poslat Calgary takovou nabídku, která by byla přijatelná.

Mezi zájemci by i v tomto případě mohlo být Buffalo, které má prostor pod platovým stropem, má i co nabídnout a rádo by udělalo ve svém vývoji další krok.

Tak jako tak, v Calgary bude v následujících týdnech pořádně rušno. Conroy určitě udělá maximum pro to, aby se přestavba Flames podařila a klub se brzy vrátil do vyřazovacích bojů.

