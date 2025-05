Texas bez srdce? Odborníci trhají Dallas na kusy: Takhle Stanley Cup nevyhrajete!

Edmontonský brankář Stuart Skinner vypadá jako zeď. A pokud se ptáte proč, v Texasu na to mají jasnou odpověď – protože Stars mu to neskutečně usnadňují. Po čtyřech zápasech finále Západní konference, kdy Dallas prohrává 1:3 na zápasy, se do vlastního týmu tvrdě opírají i jeho bývalé hvězdy a fanouškovská základna.

„Nevěří si, nevěří si vůbec. A hlavně nechodí tam, kde se dávají góly,“ rozčiloval se bývalý bek a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Craig Ludwig v podcastu DLLS Stars. „Do prostoru před brankou se prostě nikdo nežene. A to je celý problém.“

Ludwig, který odehrál šest sezon právě v dresu Stars a zná organizaci zevnitř, měl jasno i ohledně Skinnerova výkonu: „Proti Dallasu má odchytáno 11 zápasů a ve statistice chycených gólů nad očekávání je +11. Proti zbytku ligy? Minus sedmnáct. Proč asi?“

Podle něj je Edmonton připraven bránit prostor před bránou za každou cenu. A Dallas? Místo aby to rozbil tvrdostí, hledá zkratky. „Tenhle tým je sestavený pro základní část. Ne na play off,“ nešetřil kritikou Ludwig.

Přesto si myslí, že šance ještě žije: „Ale pokud to mají otočit, musí změnit styl. Musí začít závodit s Oilers v přechodové fázi. A hlavně musí začít bourat v jejich brankovišti.“

Fanoušci v Texasu jeho frustraci sdílejí. Podcasty jako Locked on Stars nebo Starcastic Remarks mluví o nedostatku mentální odolnosti a vůle jít za vítězstvím. „Chybí tah na branku, chybí důraz. Tým jako by jen čekal, že to někdo udělá za ně,“ zlobil se moderátor Joey Erickson. „Jamie Benne, kde jsi?“

Jeho kolega Chris Chambers přidal statistiky, které mluví jasně: ve čtvrtém zápase sázeli Stars všechno na jednu kartu – a ve třetí třetině byli přestříleni 4:13. „Bez jakéhokoli odporu. Je to stejné jako loni – máme ofenzivní sílu, máme Rantanena, a přesto nedokážeme najít cestu.“

Skinnerova úspěšnost zákroků v sérii přesahuje 95 %, což je markantní rozdíl oproti jeho výkonnosti proti jiným soupeřům. „Mají návod z prvního zápasu – stínit mu výhled, dělat provoz před bránou. A přesto se k tomu nevrátili,“ konstatoval Chambers. „Bez toho jim prostě gól nedáte. A oni, zdá se, nemají vůli si to vybojovat.“

