Terč spekulací si odchod nepřeje. Chci v Torontu zůstat, hlásí Nylander

Změní dres, nebo zůstane v Torontu? Terčem častých spekulací během tohoto léta je hlavně švédský útočník William Nylander. Sedmadvacetiletému útočníkovi končí po sezoně 2023/24 smlouva a s dalším kontraktem si bude chtít finančně polepšit. Maple Leafs jsou ale i nyní ve velkých problémech s platovým stropem, přičemž k určitým změnám zkrátka dojít musí. Sám Nylander ale odejít nechce a rád by v Torontu pokračoval i v dalších letech.

V minulých týdnech se objevily informace, že představy Toronta a Williama Nylandera o hodnotě nového kontraktu jsou od sebe velmi vzdálené. Není tedy divu, že se čile spekuluje nad tím, že Nylander půjde o dům dál. Ostatně, Maple Leafs by to pomohlo už v nadcházející sezoně.

Navzdory umístění několika hráčů na listinu dlouhodobě zraněných je totiž Toronto stále v mínusu o takřka tři miliony. Zbavit se Nylanderova kontraktu na bezmála sedm milionů s příslibem zajímavé protihodnoty by tak mohlo Bradovi Trelivingovi vytrhnout trn z paty.

Sám Nylander si ale nepřipouští, že by mohl odejít. Naopak, sezonu chce v Torontu odehrát celou a pak podepsat kontrakt nový.

„Chci být v Torontu tak dlouho, jak to jen půjde. Tak mám nastavenou mysl,“ cituje jej web NHL. „Není žádné jiné místo, kde bych chtěl hrát, navíc mi zbývá ještě jeden rok. Nechápu, proč je teď tak velký spěch něco udělat. Ještě mi zbývá rok,“ zdůraznil, že nepotřebuje mít kontrakt podepsaný okamžitě.

Ostatně, už v roce 2018 prokázal velkou trpělivost. Na smlouvu, která by jej uspokojila, čekal až do posledního možného termínu, jinak by o kompletní ročník přišel. Jeho licitování tehdy trvalo až do 1. prosince a získal šestiletou smlouvu na 6,96 milionu ročně.

Otázkou pochopitelně je, jaké finanční požadavky Nylander má. Spekuluje se, že by nakonec mohl získat kontrakt až na 9 milionů za sezonu. To by bylo zvýšení o dva miliony, což se sice nezdá tolik, ale v situaci, v jaké se Maple Leafs nachází, je to až příliš. Znovu by do hry vstoupila velká matematika.

Je ovšem pravdou, že i tak může klidně v Torontu setrvat. Finanční politika týmu totiž zůstává i po odchodu Kyla Dubase obestřena záhadou. Byť by mělo být úkolem Brada Trelivinga stabilizovat finanční situaci a posílit tým natolik, aby Maple Leafs konečně dosáhli kýženého úspěchu, první zásadní krok tento manažer nezvládl.

I přes napjatý rozpočet a fakt, že na sezonu 2024/25 bude muset uzavírat řadu (i velkých) smluv, už nyní se domluvil s Austonem Matthewsem na tom, že bude od zmíněného ročníku pobírat rekordních 13,25 milionu dolarů, tedy o 1,6 milionu víc. Z předpokládaného navýšení platového stropu tak ukrojil zhruba 40 % (a to není jisté, jestli skutečně platový strop naroste o čtyři miliony, jak je předpokládáno).

Kde brát a neoslabit? Ať dopadne příběh kolem Nylandera jakkoliv, je jisté, že se se sedmi či osmi miliony za sezonu nespokojí. Pokud si jej bude chtít Toronto ponechat, tak nejen, že bude mít znovu našponovaný platový strop, ale nadále bude platit, že bude mít v sestavě čtyři velmi drahé útočníky, tedy něco, za co mnozí experti kritizovali už Trelivingova předchůdce. Jeho politika totiž k týmovému úspěchu nevedla.

