Tentokrát žádné drama! Hintz si balík pojistil v předstihu

Přišlo to jako blesk z čistého nebe, ale fanouškům Dallasu to asi nevadí. Vedení texaské organizace v úterý podvečer našeho času ohlásilo dohodu s útočníkem Roopem Hintzem, s nímž podepsalo dlouhodobou smlouvu.

Stars se očividně poučili a nechtěli zažívat podobně nepříjemné chvíle jako letos na podzim. Dlouho se totiž nedařilo dohodnout se s chráněnými volnými hráči Jakem Oettingerem a Jasonem Robertsonem.

Oba zmínění sice nakonec podepsali, avšak byly to pořádné nervy a například druhý jmenovaný zmeškal část tréninkového kempu.

Smlouva po současné sezoně končí i útočníkovi Roope Hintzovi, avšak v létě se o žádné nové jednat nebude. Vše se totiž upeklo již nyní. Hintz dostal osmiletý kontrakt na bezmála 8,5 milionů dolarů ročně. Dohromady tedy 67,6 milionů dolarů.

Smlouva je srovnatelná například s tou, kterou se pyšní Tim Stützle, Robert Thomas nebo Sebastian Aho.

„Roope je dynamický centr, který umí stejně dobře do útoku i do obrany. Prokázal, že na své pozici patří v lize k nejlepším,“ řekl po podpisu smlouvy generální manažer Stars Jim Nill. „Má vliv na hru v plném počtu i ve speciálních týmech. Trenéři s ním počítají do každé situace.“

V pěti sezonách, ve kterých se zatím Hintz představil, odehrál Hintz 261 utkání, v nichž se mu podařilo nasázet 88 branek a na dalších 106 přihrát.

Životní sezonu zapsal mladý Fin v minulé sezoně, kdy produkoval téměř bod na zápas. Zvlášť vyniká jeho sedmatřicet branek, navíc v produktivitě neslevil ani v play off.

Po podpisu nové smlouvy je tak zcela očividné, kdo bude v Dallasu v budoucnosti centrem číslo jedna.

Share on Google+