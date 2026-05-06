Ten gól jde za mnou, prohrál jsem nám zápas! Hutson jako dvojsečná zbraň i soudný chlap

26. května 17:00

Tomáš Zatloukal

Že selže nejlepší zadák mančaftu? Kdepak už jste to slyšeli... Na úvod finále Východní konference si vybral slabší chvilky Jaccob Slavin a kouč Hurikánů z Caroliny Rod Brind’Amour jen třeštil oči: “Takhle jsem ho hrát ještě v životě neviděl.“ Tentokrát zachyboval, a to v tu nejméně šťastnou chvíli, Lane Hutson.

Co mají Slavin a Hutson ještě společného?

Způsob, jakým se ke své hře postavili. Na žádnou kličkovanou, samozřejmě jinou než v letitém songu Dalibora Jandy, nedošlo. Naopak, oba projevili sebereflexi. Uznali chybu, posypali si hlavu popelem.

“Mohli jsme vést 2:1 na zápasy, bylo by to super, ale nevedeme a je to kvůli mně,” říká Hutson. Omluvil se na dálku i českému gólmanu Jakubu Dobešovi, že zmařil jeho snahu "ukrást" pro Canadiens vítězství.

"Je skvělý v celém play-off. Nejsem tím vůbec překvapený, tvrdě maká, je to bojovník. Štve mě, že jsem zahodil jeho úsilí, ale nic s tím už nenadělám," povídá dvaadvacetiletý Američan.

Ještě než jeho lehkovážnou rozehrávku zachytil Andrej Svečnikov, stihl Hutson zazářit.

Jeho souhra s Colem Caufieldem, to byl milostný dopis hokejové kráse. Pro Hutsona šlo o 15. bod v aktuálních vyřazovacích bojích, čímž se zařadil mezi montrealské velikány.

Stejně nebo víc bodů nastřádali za jediné jaro ve znamení vřav o Stanley Cup už jen Larry Robinson, Chris Chelios a také J.C. Tremblay, přezdívaný Superstar.

Ne, že by taková přezdívka neslušila i nejslavnějšímu z bratří Hutsonů. Jeho pozdější přešlap ovšem potvrdil, že čas od času je dvojsečnou zbraní. Následné vyjádření pak zase to, že není zbabělý.

