Ten, co postrčí Toronto k poháru? Zklamal jsem sám sebe, říká kanadský šampion

Měl být oním pověstným posledním dílkem do vítězné mozaiky. Klíčem, co slavným Maple Leafs odemkne brány od finále Stanley Cupu a ukáže cestu až k hokejovému grálu. Jenže Ryan O'Reilly, šampion z roku 2019, neuspěl. S tradičním klubem narazil už ve druhém kole a sebekriticky říká: „Nevytvořil jsem na ledě dostatek prostoru a šancí pro ostatní, ukázal jsem toho málo.“ Rozhodně se ale nevzdává, jeho mise může pokračovat.

Na Toronto pěje O'Reilly samou chválu.

Je vděčný, že mohl s tak nabušeným kádrem zabojovat o svůj druhý prsten. Pochvaloval si zázemí i spoluhráče, dýchl na něj esprit nejhodnotnější organizace v NHL.

„Je to hokejový Real Madrid,“ řekl kdysi o Javorových listech český gólman Michal Neuvirth.

Stejně, ba mnohem intenzivněji, to musel vnímat i dvaatřicetiletý Kanaďan. Už jen kvůli své národnosti. Nebo prostému faktu, že se narodil v ontarijském Clintonu. Dvě hodiny jízdy od domácí arény Maple Leafs.

Torontskému celku, jednomu ze členů "Původní šestky", pomohl v play-off devíti body. To je na první pohled mimořádná vizitka a vše, co byste si od last-minute posily, navíc hrající po sotva doléčené zlomenině prstu, mohli přát.

Potíž vězí v tom, že zatímco za první čtyři mače (proti tampským Bolts) udělal O'Reilly sedm bodů, ve zbylých startech se zapsal do statistik už jen dvakrát. Ani držitel Conn Smythe Trophy z roku 2019 nenašel recept na floridské Pantery. „Je to pro mě zklamání,“ pověděl.

Javorové listy tak čekají na pohár dál. A fanouškům dochází trpělivost, už jsou příliš dlouho terčem posměchu.

V Torontu by O'Reilly i přes bolestný krach rád zůstal, minimálně bude tuhle atraktivní adresu zvažovat jako jednu z variant. „Jednoznačně. Tohle je neuvěřitelný klub. Stále se vypořádávám s vyřazením a čeká mě rozhodnutí o mé budoucnosti.“

Končí mu smlouva se stropovou zátěží ve výši 7,5 milionu dolarů. Jinde by si mohl vydělat stále balík, v Torontu by musel jít s cenou dolů. Vměstnat tolik hvězd do limitu? To zkrátka vyžaduje ústupky a kompromisy.

Není pochyb, že nad podepsáním O'Reillyho Maple Leafs uvažují. Zaprvé za něj (a Noela Acciariho) nedali zrovna málo (první kolo v letošním draftu, další tři výběry, Adama Gaudetta a Michaila Abramova), zadruhé byl i přes pokles formy velkým přínosem.

Je osvědčeným válečníkem, zvládá mezi mantinely spoustu rolí a úkolů, patří k ryzím vůdcům.

Stále má zkrátka auru muže, co může postrčit Austona Matthewse a spol. až ke "starému křapáči." Letos se to ale nepovede.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+