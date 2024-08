Ten, co dráždí hvězdy, si našel angažmá. Na rok podepsal v Ottawě

Ottawa Senators jsou z velké části s přeskládáním kádru hotovi, protože své tahy provedli již dříve. Stále však existuje prostor pro každý tým, že si může doplnit svůj kádr. A Senátoři ve čtvrtek udeřili, když před tréninkovým kempem podepsali smlouvu s Nickem Cousinsem.

Cousins podle týmu podepsal s Ottawou roční smlouvu v hodnotě 800 tisíc dolarů.

„Nick získal mnoho cenných zkušeností, když odehrál téměř 600 zápasů v NHL a ve dvou sezonách po sobě hrál finále Stanley Cupu,“ uvedl GM Steve Staios. „Do své hry vnáší odvahu a houževnatost, které přispívají k soutěživosti našeho týmu.“

Cousins strávil poslední dvě sezony v týmu Florida Panthers. Jak Staios zmínil, zkušený útočník si zahrál ve dvou po sobě jdoucích finále Stanley Cupu. V roce 2024 Cousins s týmem Panthers porazil v sedmi zápasech Edmonton Oilers a získal první Stanley Cup.

Cousins není na ledě nijak extrémně okázalým hráčem. Tam, kde někteří hráči vynikají ve skórování nebo kličkách, je Cousins spíše tvrďákem a hráčem, co soupeře přivádí k šílenství. Ve skutečnosti se v uplynulé sezóně podle Hockey Reference umístil v první pětce útočníků Panthers v počtu hitů.

Cousins si díky svému hernímu stylu obvykle najde místo ve spodní šestce týmu. V Ottawě by měl najít pravidelnou roli v základní sestavě. Čeká ho však těžký boj o to, aby se prosadil do třetí formace týmu. Ve čtvrté lajně se však otevírá prostor na levém křídle.

Cousins by tuto roli jistě dokázal plnit sám. Přitom by mohli nastoupit i jiní a tuto roli zaplnit, zatímco nový útočník Senators by mohl hrát jinde. Například Zach MacEwen by se mohl přesunout na levé křídlo. To by umožnilo Cousinsovi hrát na centru mezi ním a Noahem Gregorem nebo Angusem Crookshankem.

Cousins každopádně přináší do týmu Senators, který se chce v nadcházející sezóně dostat do play-off, zkušenosti. Kromě toho přidává týmu na tvrdosti a fyzičce, z čehož tým jistě těží. Za méně než milion dolarů na nadcházející sezonu se jedná o levný tah, který by se mohl v vyplatit.

Pokud se Cousins dostane na soupisku Ottawy pro úvodní zápas, čeká ho zajímavé utkání. Senátoři zahájí sezónu 10. října na domácím ledě proti Floridě.

