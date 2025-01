Téměř dokonalý. Logan Thompson září v dresu Caps

Brankář Logan Thompson se zapisuje do historie Washington Capitals, když zaznamenal třetí nejdelší sérii bez inkasovaného gólu v historii klubu. Jeho fantastická šňůra trvala 198 minut a 22 sekund. K absolutnímu rekordu klubu mu chybělo zhruba pět minut.

Série začala 11. ledna ve druhé třetině zápasu proti Nashville Predators a skončila v sobotu, když Bryan Rust z Pittsburghu překonal Thompsona dvanáct minut před koncem třetí třetiny. Mezitím Thompson zaznamenal dvě čistá konta proti Anaheimu Ducks a Ottawě Senators, poprvé ve své kariéře ve dvou po sobě jdoucích zápasech.

Thompson přijal konec série s nadhledem a humorem: „Je to zklamání,“ řekl s úsměvem. „Ale nehraju pro rekordy. Mým cílem je pomoci týmu získat dva body, a myslím, že jsem dnes svou práci odvedl.“ Přesto přiznal, že ho inkasovaný gól mrzí. „Byl to laciný gól, který jsem měl chytit. To mě štve, protože chci být pro tým oporou,“ dodal.

Skromný Thompson se nepovažuje za specialistu na čistá konta – v kariéře jich má jen šest – a svou úspěšnou sérii připisuje především štěstí a kvalitní hře svých spoluhráčů. „Nejsem zvyklý na nuly. Bylo to spíš o štěstí a o tom, jak dobře tým hrál přede mnou,“ uvedl skromně.

Hlavní trenér Spencer Carbery ale neskrýval nadšení: „Osm třetin bez inkasovaného gólu. Logan byl prostě fantastický! V utkáních, která jsou na hraně, Logan často vytáhne klíčové zákroky. Malkin měl dnes obrovskou šanci a Logan to chytil. Tyto momenty rozhodují zápasy.“

Thompson si svými výkony řekl o roli jasné jedničky, když po zranění Charlieho Lindgrena zaznamenal bilanci 4-0-1 a procentuální úspěšnost zásahů 95,7 %. Během posledních čtyř zápasů pustil za svá záda jen dva puky.

Obránce Jakob Chychrun vyzdvihl Thompsonovu sebedůvěru. „Je vidět, že věří sám sobě. Když vidí puk, chytí ho. A to je přesně to, co potřebujeme, abychom mohli vyhrávat.“

Návrat Charlieho Lindgrena do sestavy však znamená, že se Capitals možná vrátí k systému rotace brankářů. Ani jeden z gólmanů nemá smlouvu na příští sezonu, což může ovlivnit rozhodování klubu. Thompson ale na tuto nejistotu nehledí. „Cítím se dobře, když mám šanci chytat více zápasů v řadě. Ale jsem rád, že je Charlie zpátky, a těším se, že budeme znovu fungovat jako tandem,“ uzavřel.

