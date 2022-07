Teenegerské hnutí Sabres: Quinn, Peterka nebo Power letos můžou prorazit

Buffalo bylo po roce opět bez play-off, a navíc skončila jedna z největších hvězd týmu Jack Eichel. Sabres ale jeho odchodem uvolnili místo pro jiné talentované hráče. Do NHL by se v následující sezoně měla naplno prosadit trojice mladíku - Jack Quinn, JJ Peterka a Owen Power. Je tohle budoucnost Sabres?

Podívejme se na všechny trochu blíž.

Owen Power byl jednička draftu 2021. Další ročník ještě strávil v NCAA, kde měl celou sezonu téměř bod na zápas a byl velmi vysoko v tabulce plus/minus. V dresu Kanady startoval na olympijských hrách a MS U20. Do nejlepší ligy světa se potom podíval v osmi zápasech, přičemž si připsal tři kanadské body.

Od tohoto mladíka si Sabres slibují velké věci. V příští sezoně by měl pravděpodobně okusit druhou obranou dvojici.

Jack Quinn. Osmá volba draftu 2020. U tohoto dvacetiletého útočníka to vypadá, že by mohl konečně udělat velký krok a dostat se do hlavního týmu. Loňský rok strávil ještě na farmě, ale ve 44 zápasech si zapsal skvělých 61 kanadských bodů (26+35). Podle oficiálních stránek NHL ho odborníci tipují na útočnou dvojici s Dylanem Cozensem.

Debut v nejslavnější hokejové lize světa zažil Kanaďan v roce 2022 a ve dvou utkáních si připsal dva body za gól a asistenci.

Posledním z trojice je německý hokejista JJ Peterka, který je po loňské sezoně v AHL připraven na svou šanci o patro výš. Loni skončil American Hockey League v TOP10 kanadského bodování základní části a poté nabíral zkušenosti ve vyřazovacích bojích. Celkově měl v 80 utkáních 80 bodů a byl zařazen do All-rookie týmu. Což je svým způsobem něco jako All-stars mezi nováčky.

Celá trojice má bezpochyby velký potenciál na to, aby v nové sezoně prorazila.

