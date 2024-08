Teď, nebo nikdy. Kakkova hvězda vyletí, myslí si jeho hvězdný spoluhráč

Většina fanoušků New York Rangers nad finským útočníkem Kaapem Kakkem už asi zlomila hůl. Jedna z hlavních hvězd Rangers Igor Šesťjorkin však předpovídá, že Kakko bude tím, kdo v další sezoně naplno zazáří.

New York Rangers draftovali Kaapo Kakka v roce 2019 jako druhého hráče v celkovém pořadí. Od té doby finský křídelník během své kariéry zklamal. Zdálo se, že Kakko je na pokraji průlomu během své sezony 2022/23, kdy si připsal 40 bodů v plném počtu 82 zápasů. Rychle se však vrátil ke svému starému já, protože v minulé sezóně nasbíral v 61 zápasech pouhých 19 bodů.

Poté, co se Rangers ve dvou z posledních tří sezon dostali do finále konference, mnozí tvrdí, že se s přibývajícím věkem mnoha klíčových hráčů blíží konec jejich okna na výhru. S tím nesouhlasí brankářská superhvězda Igor Šesťjorkin, který tvrdí, že mladí talenti jako Kakko by se mohli prosadit a toto mistrovské okno ještě prodloužit.

V nedávném rozhovoru Rus vyjádřil svůj postoj k současnému stavu Rangers. Je přesvědčen, že pohárové okno Blueshirts se protáhne i na další roky, zejména kvůli šanci, že začne zářit třeba Kakko.

Jak Šesťjorkin poznamenal, Kakko má vše, co potřebuje k tomu, aby se stal úspěšným hráčem NHL – jak trénuje, jak hraje, i svou osobnost. Jediné, co mu chybí, je důvěra hlavního trenéra Petera Lavioletta.

„Okno na výhru? Roky bych to nijak nerámcoval, stát se může úplně všechno. Co když se z ničeho nic chytí nějaký mladý hráč a stane se z něj hvězda? Jsem si jistý, že u Kaapa se to stane. Potřebuje jen důvěru trenéra,“ řekl gólman.

V minulé sezoně Laviolette začal ročník s Kakkem zařazeným do první formace Rangers. Byl to nepříliš vydařený experiment, protože formace Kreider-Zibanejad-Kakko měla obrovské problémy v útočném pásmu. Laviolette usoudil, že příčinou problému je Kakko, a poslal ho zpět do třetí formace, kde zůstal až do konce sezóny.

Pokud Kakko někdy zažije průlomové období a stane se z něj hvězda, jak předpokládá Šesťjorkin, nebude to jako hráč ze spodní šestky. Kakko se vypracoval v solidního defenzivního útočníka třetí formace Rangers, ale bodovou produkci bude mít pouze v první nebo druhé lajně s ostatními hvězdami Blueshirts.

