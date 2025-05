„Teď je řada na nich.“ Tampa předává žezlo Panthers – ti vypadají nezastavitelně

Vítězit v play-off a stát se skutečně vítězným týmem – to není jen o talentu, ale o zkušenostech, trpělivosti a schopnosti učit se. Přesně to, co kdysi dělala Tampa Bay. A právě díky ní se dneska daří jejich největším rivalům z Floridy.

Panthers tehdy padli – naprosto bez milosti. V roce 2022 je Tampa přejela 4:0 a připravila jim tvrdou lekci. Jenže jak se ukázalo, lekce to byla opravdu cenná. Od té chvíle se Panthers vydali na cestu změn a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. O dva roky později už slavili Stanley Cup a teď znovu válcují soupeře – včetně Tampy, kterou letos vyřadili už podruhé za sebou v pouhých pěti zápasech.

„Nezáleží, jestli nás přejeli 4:0 nebo 4:2. Výsledek je stejný – byli lepší,“ uznal trenér Tampy Jon Cooper s respektem. „My byli tím týmem, co šel pravidelně do finále. Teď přišla řada na ně.“

V pátém utkání série zvítězili Panthers 6:3 a zpečetili postup. Eetu Luostarinen přispěl gólem a třemi asistencemi a po zápase zůstal pokorný: „Každý zápas byl těžký, nic nebylo zadarmo. Ale teď si to na chvilku užijeme a pak už zase zpátky do práce.“

Dalším soupeřem bude Toronto, nebo Ottawa. Ale jedno je jisté už teď: Florida převzala hokejovou vládu nad slunečným státem. Když se podíváme zpět, Tampa měla zlatou éru – Stanley Cupy v letech 2020 a 2021, další finále v roce 2022. Ale od té doby je tah na branku na straně Panthers. Ti šli do finále v roce 2023, titul získali v roce 2024 a teď mají znovu našlápnuto. Hokejová dominance na jihovýchodě se otočila.

Trenér Panthers s úsměvem poznamenal: „Koupil bych si permanentku jen kvůli těm čtyřem zápasům proti Tampě. Tenhle souboj prostě patří mezi to nejlepší, co NHL nabízí.“

Přesně vědí, co jim porážka od Tampy kdysi přinesla. Po vyřazení se rozhodli něco změnit. A změnili všechno. V roce 2023 dokázali otočit sérii s Bostonem, a od té doby už jen stoupají. „Postavili tým. Ochutnali, jaké to je. Jednou to nevyšlo, podruhé už ano. A teď? Kdo ví. Jsou skoro stejní jako loni, jen s tím rozdílem, že teď už vědí, jak to vyhrát,“ uznal trenér Tampy. „Dřív jsme to byli my. Teď jsou to oni.“

Florida má aktuálně za sebou čtyři postupy do druhého kola v řadě. Pro tým, který v prvních 27 sezónách došel za první kolo jen jednou, je to obrat o 180 stupňů. Z kdysi přehlíženého klubu je najednou obávaná síla. „Děláme očividně něco správně,“ řekl suše kapitán Barkov. A vzhledem k formě Panthers to není žádná přehnaná skromnost – spíš suchý fakt.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+