Tečka v podobě gólu? Chára se rozloučil s Islanders

Je tohle konec? V NHL vzbudil pozornost nejen gól Zdena Cháry v poslední minutě, ale také jeho nedávný vzkaz na sociálních sítích. Není úplně jasné, jestli se v něm loučí pouze s organizací Islanders, nebo také s celou kariérou.

Byl to kouzelný moment, takové prostě nevymyslíte. Zdeno Chára v poslední minutě ve svém dost možná posledním utkání v lize napřáhl a propálil vše, co mu stálo v cestě. Po třiadvaceti letech tak mohl oslavit branku doma v dresu Islanders.

„Vůbec jsem to nečekal. Bylo to úžasné,“ zářil slovenský bek po zápase a připomněl, jakou radost mu udělalo, když začali fanoušci skandovat jeho jméno: „Ani nevím, jak to popsat. Měl jsem husí kůži, budu si to pamatovat navždycky.“

Kromě fanoušků mu nadšeně gratulovali i hráči Tampy Bay, proti kterým ten večer Chára a spol. hráli. I přes to, že Chára ještě oficiálně neučinil žádné rozhodnutí ohledně (ne)pokračování v kariéře, zůstali hráči Lightning na ledě a osobně mu potřásli pravicí.

„Jen to ukazuje, jaký respekt si za ty roky vytvořil. Hovoří to o něm nejen jako o hráči, ale také jako o člověku,“ smekl před svým svěřencem trenér Barry Trotz.

Otázkou zůstává, kam se slovenský obr vydá dál. A jestli vůbec někam. Ve svých pětačtyřiceti letech už nikomu nemusí nic dokazovat, navíc si v letošní sezoně splnil cíl, a sice překonání počtu zápasů na postu obránce. Metu Chrise Cheliose přesáhl Chára ještě o 29 zápasů. Nyní jich má na kontě 1680.

Před pár dny zavěsil na svůj instagramový profil dlouhý vzkaz, ve kterém za celou sezonu poděkoval fanouškům, majitelům týmu, pochopitelně Loui Lamoriellovi, trenérům i spoluhráčům.

Z takového loučení vyplývá, že už se do NHL v dresu Islanders nevrátí. Vrátí se ale vůbec?

