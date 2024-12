Tavares nebojuje jen o úspěch, ale i novou smlouvu. Chci v Torontu zůstat, hlásí

Jedním z nejlepších hokejistů Toronta v této sezoně je jednoznačně zkušený John Tavares. Autor 32 kanadských bodů (15+17) ve 33 zápasech se snaží vedení Toronta přesvědčit, že je stále v nejlepších hokejových letech a zaslouží si nový kontrakt, aby mohl u týmu zůstat. Představa, že by se musel stěhovat, se mu příliš nelíbí.

Tavares je součástí hvězdného ofenzivního kvarteta, v němž jsou s ním ještě Auston Matthews, William Nylander a Mitchell Marner. Ač je oproti nim o šest let starší, v produktivitě ani zdaleka nezaostává, ba právě naopak. V této sezoně opět ukazuje, nakolik je pro Maple Leafs důležitý a vedle gólů a gólových přihrávek přináší i tolik potřebné zkušenosti.

Že je čtvrtý nejstarší v týmu? Na hře bývalého kapitána týmu to vidět není, stále je v nejlepších hokejových letech a má našlápnuto, aby prožil v dresu Toronta jednu ze svých nejlepších sezon kariéry.

Otázkou by tak nemělo být jestli, ale za kolik a na jak dlouho jej generální manažer Brad Treliving podepíše.

Pokud jde o Tavarese, ten by si dovedl představit, že v Torontu stráví zbytek kariéry. Na trh s volnými hráči se mu příliš nechce a jak přiznává, přestup do Kanady z New Yorku Islanders byl jeho nejlepší možný krok, jenž mohl v kariéře udělat.

„Až na to, že jsem nepomohl získat Stanley Cup, splnilo to všechno, v co jsem mohl doufat,“ řekl tento týden útočník Maple Leafs pro nhl.com. „Vlastně to bylo ještě lepší, než jsem si myslel, abych byl upřímný.“

Tavares podepsal s Torontem v červenci 2018 sedmiletou smlouvu na 77 milionů dolarů a zatížil tak platový strop poměrně vysokou částkou. Přes deset milionů mají v současnosti ještě Matthews, Nylander a Marner. Poslední jmenovaný, stejně jako Tavares, bude po konci sezony bez smlouvy. A jelikož smlouva bude končit i řadě dalších hráčů jako například Matthewovi Kniesovi, Conorovi Timminsovi, Nicholasovi Robertsonovi a dalším, může být pro Toronto problémem všechny udržet a zároveň získat zajímavé posily.

Nabízí se tak otázka, jestli nepustit nejstaršího ze zmíněných o dům dál. Pro ofenzivu kanadského celku by to ovšem byla výrazná ztráta, což nemůže nikdo zpochybnit. Na druhou stranu hráči, jakým je Tavares, zkrátka nemůžete dát pět milionů. Na to je až příliš dobrý.

Pro Tavarese, jenž je rodákem z Mississaugy v Ontariu, by bylo přípustné jít s platem trochu dolů. Sám totiž nechce z Toronta odejít a jeho cílem je novou smlouvu získat. „Už jsem to říkal, rád bych zůstal. To je můj cíl a záměr. Doufám, že to vyjde,“ řekl Tavares. „Založil jsem tady rodinu, stal jsem se otcem tří dětí, všem je méně než šest let. Je fajn, že moji rodiče a příbuzní jsou blízko,“ vyjmenovával další důvody, proč chce v Torontu zůstat.

Nic se ale nesmí přehánět, nabídka musí být realistická. A s ohledem na výkony, které předvádí, by si klidně mohl říct o kontrakt s platem k deseti milionům na sezonu. Je totiž superhvězdou ligy, která se nebojí pořádné dřiny.

„Jeho příprava je bezkonkurenční,“ řekl na jeho adresu trenér Craig Berube. „Začíná už v létě a nikdy nepoleví. Neustále pracuje na své hře, a to jak v útočném, tak v obranném pásmu,“ těší ho přístup útočníka, kterého by pochopitelně chtěl v týmu i v příští sezoně. Vše ale bude záviset na tom, jestli se sejdou požadavky Tavarese a nabídky Trelivinga.

Aktuálně to vypadá, že Toronto bude mít pro příští sezonu pod platovým stropem volných zhruba 28 milionů dolarů. U hlavního týmu bude mít po konci sezony (pokud nedojde k jiným podpisům či výměnám) sedm útočníků, pět obránců a dva brankáře. Najde se místečko na další sezonu/y i pro Tavarese?

