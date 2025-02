Tavares chce zůstat, ale Leafs ho ignorují! Jak to dopadne?

John Tavares by rád měl jasno o své budoucnosti dříve, než 7. března udeří uzávěrka přestupů v NHL. Kapitán Toronta Maple Leafs se netají tím, že by preferoval podepsat novou smlouvu ještě před tímto datem a zůstat v organizaci, kde působí už šest let. „Rozhodně bych to rád měl vyřešené,“ řekl. „Ale klub má spoustu věcí na práci, není to jen o mně. Pokud bude příležitost to dojednat, budu za to rád. Pokud ne, počkáme na správný moment.“

Čtyřiatřicetiletý Tavares prožívá povedenou sezonu a míří za hranicí 30 gólů a 70 bodů, přestože kvůli zranění nohy vynechal sedm utkání. Trenér Craig Berube i generální manažer Brad Treliving jsou s jeho výkony spokojeni, ale v tuto chvíli mají jiné priority.

Toronto se nachází v jedinečné pozici, kdy může útočit na první místo Atlantické divize, zároveň ale hrozí, že po sezoně přijde hned o dva klíčové útočníky – kromě Tavarese i Mitche Marnera.

Tavaresova situace je složitá. Drží klauzuli o nevyměnitelnosti a dává jasně najevo, že chce zůstat v Torontu. Jeho agent Pat Brisson je otevřený jednání i v průběhu sezony, ale zatím se zdá, že jeho případ byl odložen na vedlejší kolej. Treliving se nyní soustředí na posilování týmu před uzávěrkou přestupů, přičemž jednou z hlavních otázek je, zda přivede dalšího centra do střední šestky.

Sám Tavares se tím však příliš nestresuje. „Ne, neřeším to,“ řekl s klidem. „Soustředím se na svoji práci, snažím se pomáhat týmu, jak jen to jde. Mám za sebou skvělých šest let. S příchodem Treeho (Trelivinga) a teď i s Chiefem (Berubem) se mi tu líbí. Chceme se dostat do play-off a jít co nejdál. Když přijde čas jednat o nové smlouvě, budu připraven.“

Jeho přístup oceňuje i Berube. „Vůbec ho to netrápí. Je to profík,“ uvedl trenér. „Každý den přijde, odvede svou práci, jede podle svého plánu. Hraje skvěle. Upřímně si nemyslím, že by na to myslel. Nic takového jsem u něj neviděl.“

Toronto v minulosti před uzávěrkou přestupů často agresivně posilovalo a Tavares vnímá, že letošní rok není výjimkou. „Každý rok se snažíme něco dokázat a tým se vždy snažil posílit,“ řekl. „Jestli to bude stejné i letos? To není na mně, ale ten pocit je stejný jako vždy.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+