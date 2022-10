Tati, mami, sedejte na letadlo! Slafkovský uspěl, zůstává v Montrealu

Farma by mu na tisíc procent prospěla. Ač Kent Hughes, generální manažer montrealských Canadiens, nedávno prohodil právě tato slova a výkony Juraje Slafkovského byly nevyrovnané, nakonec se rozhodl jedničku letošního draftu z kádru Habs neškrtnout. Znamená to jediné: slovenskou hvězdičku čeká premiéra v NHL, šikovný útočník byl měl debutovat v duelu tradičních klubů a rivalů proti torontských Maple Leafs. A to s rodinou v zádech.

Máma s tátou za ním kdysi obětavě jezdili na "intr" do Hradce Králové, teď zažijí násobně delší výlet.

Takový, co ovšem bude za odměnu.

Dočkají se totiž okamžiku, o kterém snili, když talentovaného teenagera srdnatě podporovali v cestě za snem. Slafkovský si zahraje NHL!

Nebránili mu, aby šel z Košic za lepším. Naopak, byli mu skálou, o kterou se mohl opřít. Ať už se vydal do Rakouska, nebo později přestoupil na východ Čech či finského Turku, na rodiče se mohl spolehnout.

A tak bylo zcela jasné, komu sdělí novinu, že zůstává v Montrealu, jako prvním. "Hned jsem jim napsal, že si můžou zabalit a vyrazit. Jsem si jistý, že udělají všechno pro to, aby stihli mou premiéru," prohodil Slafkovský.

V přípravných zápasech sice nepotvrdil pověst kanonýra, ale trenér Martin St. Louis si všímal vícero dobrých prvků v jeho hře. Teď už se jen vyhnout herním výkyvům, vymýtit slabší střídání a ještě víc si přivyknout na profesionální zámořský hokej.

Slafkovský by mohl dozrávat v AHL, mimo záři reflektorů a obří tlak od montrealských médií, ale St. Louis s Hughesem se rozhodli pro křest ohněm. Dát mu šanci poznat úroveň, jakou má nejlepší hokejová liga světa.

Převážil u nich pocit, že si nezaslouží být rovnou poslán do záložního mančaftu. Tak jako třeba Cayden Primeau.

Verdikt Slafkovský uslyšel od St. Louise v pondělí, na mítinku společně s Arberem Xhekajem, Jordanem Harrisem a Kaidenem Guhlem. "Myslím si, že se báli, že je škrtneme, když byli zavoláni takhle najednou. Ale já jen chtěl, aby si to užili jako parta," pověděl kouč.

Ne, neznamená to, že automaticky zůstanou nahoře celou sezonu. Canadiens mají možnost využít kvóty devíti zápasů, aby si slibné borce "zdarma" otestovali na nejprestižnější scéně. A viděli, jestli by mohl někdo ze jmenovaného čtyřlístku už pravidelně NHL hrát.

Slafkovský má přesně toto za cíl: co nejrychleji St. Louise s Hughesem přesvědčit, že do kanadsko-americké soutěže patří už teď.

" Myslím si, že když tomu dám všechno, mohu v Montrealu zůstat dlouhodobě. A také se o to pokusím. Kdykoliv půjdu na led, budu hrát svůj nejlepší hokej," řekl před zámořskými reportéry.

Jeho mise začíná v noci ze středy na čtvrtek na ledě Centre Bell.

