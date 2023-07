Tarasenko si konečně vybral. Na rok podepsal s Ottawou

Nejdříve New York Rangers, pak Ottawa Senators, vyskočili i Florida Panthers. Nakonec si Vladimir Tarasenko vybral až teď. Podepsal roční smlouvu v hlavním městě Kanady, kde by se měl okamžitě zařadit mezi hlavní hvězdy týmu.

Tarasenko podepsal roční smlouvu na pět milionů dolarů. Vhodné je i dodat, že do smlouvy je přidána i klauzule o nevyměnitelnosti. Nehrozí mu tedy, že bude bez jeho souhlasu někam vyměněn.

Jednatřicetiletý útočník nasbíral v minulé sezóně v dresu St. Louis Blues a New York Rangers 50 bodů (18 gólů a 32 asistencí) v 69 zápasech základní části. V sedmi utkáních play off zaznamenal Tarasenko čtyři body (tři góly a jedna asistence).

"Vladimir je rozený střelec," řekl generální manažer Senators Pierre Dorion. "Je to dynamický hráč, který dokáže skórovat odkudkoli v útočném pásmu, a také nedoceněný tvůrce hry, jehož kariéra vystřelila i díky tomu, jak výrazně táhnul útok. Má zkušenosti ze základní části i z play off a jsme nadšeni, že můžeme do naší sestavy přidat hráče jeho kalibru."

Je jasné, co před Tarasenkem stojí.

Z osobního hlediska se bude snažit vytěžit ze svých schopností maximum. Roční smlouva totiž napovídá, že ho na trhu s volnými hráči uvidíme za rok znova, tentokrát ale bude chtít podepsat dlouhý kontrakt, který bude pravděpodobně poslední v jeho kariéře. Aby týmy nabídly velké peníze, musí předvést báječnou sezonu.

Z hlediska týmového je to také jednoduché. Přišel střílet góly po odcházejícím Alexovi DeBrincatovi. Ottawa bude mít zkušeného střelce, který si v NHL prošel vším. Tím pádem se Senators hodí i jeho zkušenosti.

Ruský útočník je nejnovějším přírůstkem do obměněného kádru Senators. Ottawa 1. července podepsala pětiletou smlouvu s brankářem Joonasem Korpisalem, který by měl být jedničkou, a nahradil tak Cama Talbota, kromě toho přišel třeba Dominik Kubalík.

