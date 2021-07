Tarasenko na odchodu? Podle zámořského tisku požádal o výměnu

V St. Louis působí útočník Vladimir Tarasenko nepřetržitě od sezony 2012/2013. Nyní to však vypadá, že by spojení mezi touto organizací a devětadvacetiletým křídelníkem už brzy nemuselo platit. Podle zámořského novináře Jeremyho Rutherforda, pokrývajícího převážně celek Blues, požádal Tarasenko o výměnu.

Pro St. Louis by jeho odchod byl citelnou ztrátou. Možná právě v Tarasenkovi má parta trenéra Craiga Berubeho to nejcennější zboží. Šestnáctka draftu z roku 2010 má podepsanou smlouvu do léta roku 2023 za velmi solidních 7,5 milionů dolarů ročně.

Je to šest let, co Tarasenko podepsal u Blues dlouhodobý osmiletý kontrakt s celkovým finančním obnosem 60 milionů dolarů. V barvách tohoto týmu zároveň vybojoval na jaře roku 2019 Stanley Cup. St. Louis tehdy ve finále porazilo Boston 4:3 na zápasy a získalo svůj první pohár v historii. Tarasenko k němu pomohl sedmnácti kanadskými body.

O sezonu později ale začaly Tarasenkovy zdravotní patálie s ramenem. V předchozím ročníku stihl odehrát jen 10 duelů, o moc větší porci nepřidal ani v sezoně letošní. Možná i častá zranění jsou jedním z důvodů, proč účastník tří světových šampionátů a Zimních olympijských her 2014 touží po změně.

Problémem však je, že Tarasenko má ve smlouvě dodatek o neobchodování s ním, tudíž možný trade by nemusel být tak jednoduchý, jak se může na první pohled zdát.

Ruský forvard dosud v NHL odehrál 609 zápasů s bilancí 253 branek a 240 asistencí. Přidá další kanadské body už v novém působišti, nebo nakonec zůstane v St. Louis? Uvidíme. Zatím můžeme jen spekulovat.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+