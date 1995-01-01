Tápající Ovečkin? Trápíme se všichni, pokrčil rameny. Trenér nechápe přesilovky

4. listopadu 10:00David Zlomek
Alexandr Ovečkin se po dvanácti utkáních sezony 2025/26 ocitl v nezvyklé pozici. Washington Capitals prohráli čtyři zápasy v řadě, v nichž vstřelili pouhých pět branek, a jejich kapitán má po úvodu ročníku jen dva góly a celkem sedm bodů. Před rokem měl ve stejné fázi sezony šestnáct.
„Všichni se trápíme,“ přiznal Ovečkin novinářům. „Musíme dál držet plán a jít krok za krokem. Góly přijdou. Jakmile začnete přemýšlet nad tím, že jste dlouho neskórovali, jen si přidáváte tlak. To nechci. Chci jít na led a udělat maximum pro tým.“
Kapitán Capitals vstoupil do sezony po zranění, které ho připravilo o většinu přípravného kempu. Do hry naskočil až v posledních dvou přípravných duelech a uznává, že to mělo dopad i na jeho vstup do soutěže. „Je to těžké, když v kempu nemůžete naplno trénovat. Chybí vám led, chybí vám kondice,“ řekl. „Ale s každým zápasem se cítím líp, lepší dotek s pukem, lepší fyzička.“
Problémy Washingtonu se ale netýkají jen Ovečkina. Přesilové hry, které dlouhá léta patřily k hlavním zbraním týmu, tentokrát nefungují. Capitals využili jen šest přesilovek, přičemž žádnou z nich nezakončil gólem právě Ovečkin. V posledních čtyřech zápasech jsou dokonce 0 ze 13.
Trenér Spencer Carbery přitom svého kapitána přímo nekritizoval, ale přiznal, že neefektivní přesilovky ovlivňují celý jeho výkon. „Při hře pět na pět s ním nemám problém,“ uvedl Carbery. „Ale přesilovky jsou problémem celého týmu. A to se promítá i do Oviho hry. Když nemáte šance, střely, když se nedostanete do pásma, není to dobré. Hráči jako on potřebují dotýkat se puku, cítit se v tempu. Když přesilovka funguje, vracíte se na střídačku s dobrým pocitem, i když nezaznamenáte gól. A ten moment teď chybí.“
Čtyřicetiletý Ovečkin patří stále mezi nejvytíženější hráče NHL v početní výhodě, má čtvrtý nejvyšší čas na ledě v lize (přes 63 minut). Carbery však upozornil, že tyto minuty momentálně nejsou efektivní: „S jeho časem na přesilovce nemám problém, ale vadí mi, že většinu těch minut trávíme v našem pásmu. To musíme změnit. Potřebujeme, aby tyto minuty byly produktivní, aby přinášely šance, nejen návraty za pukem.“
Navzdory pomalému startu zůstává víra, že Ovečkin dokáže znovu chytit formu. Loni měl po polovině sezony našlápnuto jen na šestnáct branek, ale nakonec jich dal dvaadvacet v posledních pětatřiceti zápasech. „Někdy neskórujete pět šest zápasů a pak dáte gól v deseti po sobě,“ pousmál se Ovečkin. „Uvidíme.“
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.