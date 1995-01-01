NHL.cz na Facebooku

NHL

Tápající Ovečkin? Trápíme se všichni, pokrčil rameny. Trenér nechápe přesilovky

4. listopadu 10:00

David Zlomek

Alexandr Ovečkin se po dvanácti utkáních sezony 2025/26 ocitl v nezvyklé pozici. Washington Capitals prohráli čtyři zápasy v řadě, v nichž vstřelili pouhých pět branek, a jejich kapitán má po úvodu ročníku jen dva góly a celkem sedm bodů. Před rokem měl ve stejné fázi sezony šestnáct.

„Všichni se trápíme,“ přiznal Ovečkin novinářům. „Musíme dál držet plán a jít krok za krokem. Góly přijdou. Jakmile začnete přemýšlet nad tím, že jste dlouho neskórovali, jen si přidáváte tlak. To nechci. Chci jít na led a udělat maximum pro tým.“

Kapitán Capitals vstoupil do sezony po zranění, které ho připravilo o většinu přípravného kempu. Do hry naskočil až v posledních dvou přípravných duelech a uznává, že to mělo dopad i na jeho vstup do soutěže. „Je to těžké, když v kempu nemůžete naplno trénovat. Chybí vám led, chybí vám kondice,“ řekl. „Ale s každým zápasem se cítím líp, lepší dotek s pukem, lepší fyzička.“

Problémy Washingtonu se ale netýkají jen Ovečkina. Přesilové hry, které dlouhá léta patřily k hlavním zbraním týmu, tentokrát nefungují. Capitals využili jen šest přesilovek, přičemž žádnou z nich nezakončil gólem právě Ovečkin. V posledních čtyřech zápasech jsou dokonce 0 ze 13.

Trenér Spencer Carbery přitom svého kapitána přímo nekritizoval, ale přiznal, že neefektivní přesilovky ovlivňují celý jeho výkon. „Při hře pět na pět s ním nemám problém,“ uvedl Carbery. „Ale přesilovky jsou problémem celého týmu. A to se promítá i do Oviho hry. Když nemáte šance, střely, když se nedostanete do pásma, není to dobré. Hráči jako on potřebují dotýkat se puku, cítit se v tempu. Když přesilovka funguje, vracíte se na střídačku s dobrým pocitem, i když nezaznamenáte gól. A ten moment teď chybí.“

Čtyřicetiletý Ovečkin patří stále mezi nejvytíženější hráče NHL v početní výhodě, má čtvrtý nejvyšší čas na ledě v lize (přes 63 minut). Carbery však upozornil, že tyto minuty momentálně nejsou efektivní: „S jeho časem na přesilovce nemám problém, ale vadí mi, že většinu těch minut trávíme v našem pásmu. To musíme změnit. Potřebujeme, aby tyto minuty byly produktivní, aby přinášely šance, nejen návraty za pukem.“

Navzdory pomalému startu zůstává víra, že Ovečkin dokáže znovu chytit formu. Loni měl po polovině sezony našlápnuto jen na šestnáct branek, ale nakonec jich dal dvaadvacet v posledních pětatřiceti zápasech. „Někdy neskórujete pět šest zápasů a pak dáte gól v deseti po sobě,“ pousmál se Ovečkin. „Uvidíme.“

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Toronto se ztrácí samo v sobě. Nová éra Maple Leafs začala zmatkem, zní v Kanadě

5. listopadu 10:00

Češi a Slováci: Zachova trefa pomohla k výhře Bruins, Vejmelka asistoval na vítězný gól

5. listopadu 7:16

Rangers znovu doma naprázdno, kuriózní gól rozhodl v Minnesotě

5. listopadu 6:35

Útok na 2000 bodů? McDavid má před sebou už jen skutečné giganty

4. listopadu 17:30

nhl.cz doporučuje

Pittsburgh: Nenápadný muž v pozadí šokujícího lídra

31. října 11:30

Nečas bude pokračovat v Coloradu! S Avalanche podepsal pohádkovou smlouvu

30. října 18:04

Hertl: Každé auto ve Vegas má naše logo. McDavid ho zaskočil, radost mu dělá Slavia

30. října 17:56

Gretzky se zpovídal Slovákům: Na pokoji s Libou, do týmu Cháru, naštval ho Šťastný

24. října 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.