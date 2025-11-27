Tampa vyprášila brankářské duo Flames během pár minut

28. listopadu 3:40Jakub Ťoupek
Začátek jako z pohádky. Tampa vstřelila v úvodních deseti minutách utkání s Flames 4 branky. Z branky vyprovodila Dustina Wolfa, který za necelých 6 minut zapsal jen 1 zákrok. Do brány se tak dostal Devin Cooley, který inkasoval z první střely.
Brankářská naděje Calgary Dustin Wolf nemá ideální sezónu. Po minulém ročníku, kdy táhnul Flames vstříc za play-off, což nakonec nevyšlo, se po podpisu nové smlouvy výrazně trápí. Po 25 utkáních je i díky jeho nepřesvědčivým výkonům tým na předposledním místě celé ligy.
Tampa naopak jede jako dobře namazaný stroj. Blesky se mohou pyšnit nejlepší formou z celé Východní konference a po pomalém startu se prokousaly až na 2. místo. Svoji skvělou formu potvrdily i proti Flames, kdy o výsledku rozhodly v první pětiminutovce.
Po 39 sekundách otevíral skóre Brandon Hagel, který se prosadil ve třetím utkání za sebou. O necelou minutu později pak svoji druhou branku v NHL vstřelil Charle-Edouard D'Astous. V minutě šesté bylo po brance Girgensonse hotovo a Dustin Wolf se po jednom úspěšném zákroku pakoval z brány.
TAMPA BAY GOES BACK-TO-BACK ???? pic.twitter.com/WaBlg8nBqf
— NHL (@NHL) November 27, 2025
Do hry nastoupil jeho parťák Devin Cooley, který inkasoval hned z první střely, která na něj letěla. Declan Carlile tak oslavil první branku ve velkém stylu a s Plameny byl amen. Na Cooleyho letělo během významné části utkání 19 střel, ze kterých pustil za svá záda dvě. V závěrečné části ještě upravil na konečných 5:1 Kučerov.
„Nemůžete prohrávat 0:3 už po pěti minutách hry, proti dobrým týmům to prostě takhle nefunguje,“ řekl trenér Calgary Ryan Huska. „V takových situacích se už nevrátíte do hry. Rozhodně to není začátek, jaký jsme si představovali.“
Jak jednou v rozhovoru Devin Cooley poznamenal: „Všechno je to jedno, nikdo to neřeší, stejně všichni umřeme.“ Pro Flames je to zatím příšerné období. Cooley sice zvládnul z posledních 3 utkání 2 výhry, kterou doplnil Wolf další jednou. Pro tým z Alberty je to ale málo.
Calgary tápe s 19 body za 25 utkání. Hůř je na tom pouze Nashville, který má ale oproti kanadskému celku 2 zápasy k dobru. Po prodloužení smlouvy s generálním manažerem se očekávají i trejdy, jejichž součástí by mohli být Rasmus Andersson, Nazem Kadri nebo třeba Blake Coleman.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.