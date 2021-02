Tampa se pokusí o odvetu na ledě Caroliny, Los Angeles o pátou výhru v řadě

V noci z pondělí na úterý bude úvodní buly vhozeno v osmi arénách NHL, šest utkání se odehraje v USA, dvě v Kanadě. Velmi atraktivní souboj by se mohl odehrát na ledě Caroliny, kde se představí obhájce Stanley Cupu Tampa. Lightning budou prahnout po odvetě, před dvěma dny s vedoucím týmem Centrální divize prohráli 0:4. V akci bude také druhý nejofenzivnější tým celé NHL Toronto, které doma změří síly s Calgary a pokusí se vyhrát už počtvrté v řadě.

1:00 Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning

Carolina zatím prožívá fantastickou sezonu, ze šestnácti zápasů získala už 25 bodů a po zásluze je na prvním místě Centrální divize. Hurricanes se na čelo tabulky vyšplhali díky parádním výkonům z poslední doby, z minulých šesti utkání hned pětkrát vyhráli. Kvůli zranění palce stále nebude k dispozici český brankář Petr Mrázek, jeho návrat na led se už ale blíží. Tampa ještě donedávna byla v Centrální divizi první, nyní je až čtvrtá. Může za to menší počet odehraných zápasů než má konkurence, ale také zhoršená forma, Lightning prohráli tři z posledních čtyř utkání, to poslední právě s Carolinou 0:4. Hurricanes v této sezoně Tampu Bay porazili už dvakrát.

1:00 Florida Panthers - Dallas Stars

Florida je jedním z nejpříjemnějších překvapení sezony, jen málokdo čekal, že budou Panthers okupovat čelní příčky Centrální divize. Zatím se tak ale děje, Florida je s čtyřiadvaceti body na druhém místě tabulky, jen o bod za vedoucí Carolinou. Naposledy Florida překvapivě prohrála na ledě Detroitu, předtím třikrát v řadě vyhrála. Na domácím ledě Panthers vyhráli pět z osmi dosavadních utkání. Dallas měl skvělý vstup do sezony, kdy nabral skvělou formu, ale to už dávno neplatí, aktuálně se Stars velmi trápí, prohráli sedm z posledních osmi utkání a v divizi jsou až šestí se ztrátou sedmi bodů na postup do play-off. Dallas však odehrál méně utkání než ostatní týmy z divize. Florida s Dallasem hrály ještě v minulé sezoně v různých konferencích, dnes se tak utkají poprvé od prosince 2019. Tehdy vyhráli Panthers doma 7:4.

1:00 New York Islanders - Buffalo Sabres

Islanders jsou zatím týmem na hraně postupových příček do play-off. Po sedmnácti odehraných zápasech mají na kontě devatenáct bodů, což je řadí na páté místo Východní divize. Stejně bodů má ale i třetí Philadelphia a čtvrtý Pittsburgh. Islanders se nepovedly poslední dva zápasy právě proti Penguins, které prohráli 1:4 a 2:3. Doma zatím Isles hráli jen pětkrát, přičemž pokaždé bodovali a čtyřikrát vyhráli v základní hrací době. Buffalo patří v posledních letech mezi nejhorší týmy v celé NHL a nic se na tom nemění ani v této sezoně, Sabres jsou s dvanácti body ve Východní divizi poslední. Naposledy dokázalo Buffalo po čtyřech prohrách v řadě vyhrát 3:2 na ledě New Jersey. Na kluzištích soupeřů hráli Sabres zatím šestkrát, z toho čtyřikrát bodovali. V této sezoně půjde o třetí vzájemný duel, ty dva předchozí na ledě Sabres vyhráli Islanders.

1:00 Toronto Maple Leafs - Calgary Flames

Toronto je největším favoritem na ovládnutí Severní divize a rádo by to následně dotáhlo hodně daleko i v play-off. Zatím se Maple Leafs daří, po devatenácti zápasech mají na kontě třicet bodů a jsou v divizi první. Toronto těží hlavně z velké ofenzivní síly, se 72 vstřelenými brankami má druhou nejlepší ofenzívu v celé soutěži. Poslední tři zápasy Leafs vyhráli, naposledy porazili v derby Montreal 5:3. Calgary má v tomto ohledu zcela opačnou tendenci, tři poslední zápasy prohrálo, z toho dvakrát podlehlo Edmontonu. Se sedmnácti body jsou Flames až šestí, na postupové pozice do play-off ztrácejí už čtyři body. Toronto s Calgary se zatím v této sezoně utkaly dvakrát, Leafs oba duely na ledě Flames vyhráli, nejprve 3:2 a poté 4:3.

2:00 St. Louis Blues - Los Angeles Kings

St. Louis rozjelo sezonu výtečně, s dvaadvaceti body z osmnácti zápasů vládne Západní divizi. Stále však platí, že odehrálo více zápasů než konkurenti, takže bude muset pravidelně a často vyhrávat, aby si tuto pozici udrželo. To se v poslední době moc nedařilo, Blues vyhráli ze tří předešlých duelů jen jednou, naposledy padli 4:5 doma se San Jose. Doma to ostatně St. Louis zatím moc nesvědčí, na vlastním stadionu vyhrálo po základní hrací době jen tři duely z deseti. Los Angeles se rozjíždělo docela pozvolna, ale postupně se tabulkou posouvalo nahoru a nyní už je se sedmnácti body čtvrté a rozhodně se s ním v boji o play-off musí také počítat. Kings navíc hrají ve velké pohodě, vyhráli už čtyřikrát v řadě, naposledy porazili dvakrát Arizonu. Venku Los Angeles vyhrálo polovinu z osmi zápasů, které doposavad odehrálo. Bude se jednat o třetí vzájemný zápas těchto klubů v tomto ročníku, zatím si oba rozdělily po jednom vítězství.

3:00 Arizona Coyotes - Anaheim Ducks

Arizona se zatím v této sezoně prezentuje sympatickým hokejem se kterým přichází i slušné výsledky a naděje na play-off. V sedmnácti duelech Arizona vybojovala přesně stejný počet bodů a v tabulce Západní divize je pátá. V poslední době má ale její forma sestupnou tendenci, prohrála čtyři z posledních pěti zápasů, přičemž všechny odehrála doma. Pokud se Coyotes chtějí udržet v boji o play-off, měli by zase rychle začít vyhrávat. Anaheim je zatím velkým zklamáním, s patnácti body se krčí na posledním místě Západní divize. Ducks mají obrovské problémy se střílením branek, vsítili jen 34 gólů v osmnácti zápasech. Také Anaheim z posledních pěti utkání dokázal vyhrát jediné. V prvním vzájemném utkání v této sezoně vyhrál Anaheim na ledě Arizony 1:0, o dva dny později už pak Coyotes vyhráli 3:2.

3:00 Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights

Když se tyto dva týmy utkaly naposledy, hrálo se pod širým nebem u jezera Tahoe a muselo se hrát nadvakrát kvůli špatné kvalitě ledu. Co je ale podstatné, Colorado tento zápas vyhrálo 3:2 a ve vzájemných zápasech se v této sezoně dostalo do vedení 2:1. Avalanche se vstup do sezony povedl, po čtrnácti zápasech mají na kontě devatenáct bodů a v tabulce jsou třetí. Z posledních čtyř utkání Colorado hned třikrát vyhrálo. Vegas je na tom v tabulce Západní divize o jednu příčku a dva body lépe, ale taky odehrálo o jeden zápas navíc. Colorado s Vegas spolu budou hrát už počtvrté v řadě, uvidíme, zda se potřetí po sobě budou z výhry radovat Avs nebo uspějí zase pro změnu Golden Knights.

4:30 San Jose Sharks - Minnesota Wild

San Jose zatím ve špatném slova smyslu navazuje na minulou sezonu, znovu to vypadá, že boj o play-off se mu vyhne obloukem. Dosud Sharks odehráli šestnáct utkání a na kontě mají jen šestnáct bodů, což jim stačí jen na předposlední sedmé místo v Západní divizi. V posledních dnech se přece jen dostavil jistý náznak zlepšení, dva z předešlých tří zápasů San Jose vyhrálo. Minnesota byla v posledních letech pravidelným postupujícím do play-off, ale ani ona nemá v tomto ročníku nic jistého, zatím je s šestnácti body v divizi až šestá. Je to ale dáno také tím, že Wild zatím odehráli jen čtrnáct zápasů. Dva poslední proti Anaheimu Minnesota vyhrála. Sharks a Wild se už letos dvakrát utkali, v lednu si každý z nich připsal jedno vítězství, nejprve Minnesota 4:1, o dva dny později San Jose 5:3. Hrálo se na ledě Minnesoty.

