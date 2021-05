Tampa s Islanders slaví postup do druhého kola. Minnesota si vybojovala sedmé utkání!

Po dnešku známe další dva postupující. Islanders dokázali v šestém zápase třikrát smazat brankovou ztrátu a nakonec vyhráli 5:3. Tampa v čele s Vasilevským podala skvělý výkon a Floridu porazila 4:0. Situace se zdramatizovala pouze mezi Vegas a Minnesotou, kde se bude hrát sedmé utkání.

NEW YORK ISLANDERS - PITTSBURGH PENGUINS

5:3 (2:2, 3:1, 0:0)

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 4:2

Islanders slaví postup do druhého kola

Pittsburgh se dostal v šestém zápase celkem třikrát do vedení, domácí Islanders ale dokázali vždycky téměř okamžitě vyrovnat a to byl základ úspěchu. Po třetím srovnání se Islanders navíc okamžitě dostali do vedení, které dokázali navýšit a zlomený Pittsburgh se již nedokázal vzpamatovat.

Branky a nahrávky

6. Beauvillier (Nelson, Bailey), 13. Palmieri (Pageau), 29. Nelson (Bailey, Beauvillier), 29. Pulock (Pageau, Zajac), 32. Nelson (Beauvillier) – 2. Carter (Kapanen, Zucker), 12. Guentzel (Letang, Malkin), 22. Zucker (Ceci, Malkin).

Statistické okénko

Střely na bránu: 24 – 37 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9%, odchytal 60:00

Tristan Jarry (PIT) – 19 zákroků, 5 OG, úspěšnost 79,2%, odchytal 58:46



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Brock Nelson (NYI) – 2+1

2. Anthony Beauvillier (NYI) – 1+2

3. Ryan Pulock (NYI) – 1+0

TAMPA BAY LIGHTNING - FLORIDA PANTHERS

4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 4:2

Tampa v domácím prostředí ukončila sérii

Hokejisté Tampy zvládli šesté utkání na výbornou a po zásluze slaví postup do druhého kola. Panthers nebyli v zápase horším týmem, nicméně nedokázali najít recept na Andreje Vasilevského, který podal špičkový výkon a pochytal všech devětadvacet střel.

Branky a nahrávky

7. Maroon (Johnson, Sergačjov), 34. Stamkos (Hedman, Kučerov), 55. Point (Kučerov, Černák), 59. Killorn (Černák, Stamkos).

Statistické okénko

Střely na bránu: 24 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 29 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 60:00

Spencer Knight (FLA) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0%, odchytal 56:43



Československá stopa v utkání

Erik Černák (TBL) – 0+2, +3 účast, 0 střel na branku, 0 TM, čas na ledě 20:53

Ondřej Palát (TBL) – 0+0, +1 účast, 0 střel na branku, 0 TM, čas na ledě 16:41

Jan Rutta (TBL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na branku, 0 TM, čas na ledě 16:13

Radko Gudas (FLA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na branku, 0 TM, čas na ledě 16:46



Tři hvězdy utkání

1. Andrej Vasilevskij (TBL) – 29 zákroků

2. Steven Stamkos (TBL) – 1+1

3. Patrick Maroon (TBL) – 1+0

MINNESOTA WILD - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

STAV SÉRIE: 3:3

Minnesota si vynutila sedmé utkání

Až v posledním zápase se bude rozhodovat série mezi Minnesotou a Vegas. Wild dokázali uspět i ve druhém o přežití a po bezchybném výkonu Cama Talbota vyhráli 3:0. Golden Knights se poslední dva zápasy střelecky trápí a uvidíme, jak si poradí v ošidném sedmém utkání.

Branky a nahrávky

45. Hartman (Fiala, Parise), 50. Fiala (Spurgeon, Zuccarello), 56. Bjugstad (Sturm, Spurgeon).

Statistické okénko

Střely na bránu: 24 – 23 | Přesilová hra: 1/1 – 0/1 | Trestné minuty: 9 – 9

Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (MIN) – 23 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 60:00

Marc-Andre Fleury (VGK) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Kevin Fiala (MIN) – 1+1

2. Cam Talbot (MIN) – 23 zákroků

3. Ryan Suter (MIN) - 0+0

