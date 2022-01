Tampa rozstřílela Žraloky! Zacha s Pastrňákem přispěli k výhrám svých týmů

Bohatý noční program nezklamal. Hned tři týmy si pořádně zastřílely a potěšily své fanoušky sedmi góly. Mezi střelci byli rovněž čeští krajánci - David Pastrňák a Pavel Zacha. Zazářili ale také čeští gólmani - výhru vychytali Vítek Vaněček s Petrem Mrázkem.

BUFFALO SABRES - PHILADELPHIA FLYERS

6:3 (4:2, 1:0, 1:1)

Jedenáctá porážka v řadě pro Flyers

Trápení nebere konce. Hokejisté Philadelphie prohráli jedenácté utkání po sobě, tentokráte je porazilo Buffalo. O vítězství Sabres se postarali hned tři dvougóloví střelci - Jeff Skinner, Tage Thompson a Peyton Krebs.

Branky a nahrávky

2. J. Skinner (Tuch, Cozens), 16. Tage Thompson (Tuch, J. Skinner), 16. Tage Thompson (Dahlin), 18. Krebs (Jokiharju, Jankowski), 23. Krebs, 45. J. Skinner (Dahlin, Tage Thompson) – 12. Ristolainen (Sanheim), 13. Giroux (Provorov, Atkinson), 55. Giroux (Konecny, Atkinson)

Statistické okénko

Střely na bránu: 24 – 33 | Přesilová hra: 3/4 – 1/5 | Trestné minuty: 12 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Michael Houser (BUF) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,1 %, odchytal 60:00

Martin Jones (PHI) – 4 zákroky, 4 OG, úspěšnost 50,0 %, odchytal 18:00

Carter Hart (PHI) – 14 zákroků, 2 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 42:00

Československá stopa v utkání

Do utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.



Tři hvězdy utkání

1. Peyton Krebs (BUF) – 2+0

2. Tage Thompson (BUF) – 2+1

3. Jeff Skinner (BUF) – 2+1

BOSTON BRUINS - WINNIPEG JETS

3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Pastrňák se postaral i vítěznou trefu Bruins

Winnipeg na bostonském ledě dvakrát vedl, přesto nakonec opouští TD Garden bez bodu. Vyrovnání na 2:2 zařídil v čase 22:31 Charlie Coyle, rozhodující branku pak ve třetí třetině obstaral český útočník David Pastrňák.

Branky a nahrávky

12. O. Steen (Coyle, DeBrusk), 23. Coyle (Forbort), 44. Pastrňák (Grzelcyk, B. Marchand) – 3. Harkins (Toninato), 20. Copp (Scheifele)

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 24 | Přesilová hra: 1/2 – 0/4 | Trestné minuty: 18 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Tuukka Rask (BOS) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7%, odchytal 59:45

Connor Hellebuyck (WPG) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6%, odchytal 58:26

Československá stopa v utkání

David Pastrňák (BOS) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:31

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 13:26

Tři hvězdy utkání

1. Charlie Coyle (BOS) – 1+1

2. David Pastrňák (BOS) – 1+0

3. Jake DeBrusk (BOS) – 0+1

NEW JERSEY DEVILS - CAROLINA HURRICANES

7:4 (2:2, 3:2, 2:0)

Devils nasázeli Carolině sedm branek

Hurricanes vsadili proti New Jersey na mladého brankáře, poprvé se od začátku postavil mezi tři tyče Jack LaFontaine. Zápas to ale pro Carolinu vydařený nebyl. Hurikáni sice vedli v 6. minutě už 2:0, nakonec ale inkasovali od Devils sedm branek a jejich vítězná šňůra končí na třech zápasech v řadě.

Branky a nahrávky

18. Bastian (Graves, Kuokkanen), 20. Bastian (Graves, M. McLeod), 29. M. McLeod (A. Johnsson, P. K. Subban), 32. A. Johnsson (Mercer, Zacha), 39. Bratt (Šarangovič, Graves), 53. J. Hughes (Severson, N. Hischier), 54. Zacha (Mercer, A. Johnsson) – 3. A. Svečnikov (Trocheck, Brendan Smith), 6. Cole (M. Nečas, A. Svečnikov), 24. Leivo (A. DeAngelo, Slavin), 36. Skjei (Stepan, Leivo)

Statistické okénko

Střely na bránu: 38 – 32 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jon Gillies (NJD) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:54

Jack LaFontaine (CAR) – 31 zákroků, 7 OG, úspěšnost 81,6 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Pavel Zacha (NJD) – 1+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:39

Christián Jaroš (NJD) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:16

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 15:07



Martin Nečas (CAR) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:09

Tři hvězdy utkání

1. Nathan Bastian (NJD) 2+0

2. Andreas Johnson (NJD) 1+2

3. Ryan Graves (NJD) 0+3

NEW YORK RANGERS - ARIZONA COYOTES

7:3 (1:2, 4:1, 2:0)

Kreider zářil, Vejmelka byl střídán

Karel Vejmelka má za sebou těžký zápas. Český brankář byl ve 42. minutě střídán Scottem Wedgewoodem. Na druhé straně Rangers opěvují útočníka Chrise Kreidera, který nastřílel hattrick a dorovnal na čele tabulky střelců Alexe Ovečkina.

Branky a nahrávky

4. Trouba (Zibanejad, Kreider), 32. Kreider (Trouba, Zibanejad), 36. J. Gauthier (Dryden Hunt, K. Rooney), 37. Panarin (A. Fox, Zibanejad), 39. Kreider, 42. Trouba (K'A. Miller, R. Strome), 51. Kreider (A. Fox, Panarin) – 3. L. O'Brien (L. Eriksson, Gostisbehere), 7. Ladd (Ch. Fischer, Riley Nash), 28. Keller (N. Schmaltz, T. Boyd)

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 29 | Přesilová hra: 2/4 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7%, odchytal 59:59

Karel Vejmelka (ARI) – 14 zákroků, 6 OG, úspěšnost 70%, odchytal 41:33

Scott Wedgewood (ARI) – 6 zákroků, 1 OG, úspěšnost 85,7%, odchytal 18:18

Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 04:08

Karel Vejmelka (ARI) – 14 zákroků, 6 OG, úspěšnost 70%, odchytal 41:33

Tři hvězdy utkání

1. Chris Kreider (NYR) – 3+1

2. Jacob Trouba (NYR) – 2+1

3. Artěmij Panarin (NYR) – 1+1

NEW YORK ISLANDERS - TORONTO MAPLE LEAFS

1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Tavaresova družina porazila Ostrovany

Toronto potřetí v řadě porazilo ve vzájemném utkání Islanders. Diváci v New Yorku již tradičně pískali na kapitána hostí Johna Tavarese. Byl to ale on, kdo se nakonec mohl radovat se svými spoluhráči, pod což se sedmadvaceti zákroky podepsal i český gólman Petr Mrázek.

Branky a nahrávky

20. Parise (Mayfield) – 14. Marner (Rielly), 20. Engvall, 30. Rielly (W. Nylander, Kerfoot)

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 23 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Petr Mrázek (TOR) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4%, odchytal 59:47

Semjon Varlamov (NYI) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87%, odchytal 57:54

Československá stopa v utkání

Petr Mrázek (TOR) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4%, odchytal 59:47

David Kämpf (TOR) – 0+0, účast +2, 0 TM, 0 střel na bránu, čas na ledě 16:05

Zdeno Chára (NYI) – 0+0, účast 0, 0 TM, 2 střely na bránu, čas na ledě 19:00

Tři hvězdy utkání

1. Morgan Rielly (TOR) – 1+1

2. Mitchell Marner (TOR) – 1+0

3. Zach Parise (NYI) – 1+0

COLORADO AVALANCHE - MONTREAL CANADIENS

3:2 (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

Primeau předvedl 43 zákroků, Montreal přesto padl

Montreal i napříč roli velkého outsidera v utkání s Coloradem bere bod. Lví podíl na tom má brankář Cayden Primeau, jenž předvedl třiačtyřicet úspěšných zákroků, což je proti ofenzivně laděnému Coloradu skvělý počin. Výhru Lavin v prodloužení vystřelil kapitán Landeskog.

Branky a nahrávky

9. Newhook (Girard, D. Toews), 29. Ničuškin (Girard, D. Toews), 62. Landeskog (Ničuškin, D. Toews) – 39. Lehkonen (Suzuki, Toffoli), 49. Suzuki (Dvorak, M. Hoffman)

Statistické okénko

Střely na bránu: 46 – 30 | Přesilová hra: 2/4 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (COL) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3%, odchytal 60:04

Cayden Primeau (MTL) – 43 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,5%, odchytal 61:16

Československá stopa v utkání

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Gabriel Landeskog (COL) – 1+0

2. Samuel Girard (COL) – 0+2

3. Cayden Primeau (MTL) – 43 zákroků

WASHINGTON CAPITALS - OTTAWA SENATORS

3:2 (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0)

Vaněček má výhru, Ovečkin dál nahání Gretzkyho

Capitals hasili požár za pět minut dvanáct. Celek z hlavního města ještě na začátku třetí třetiny prohrával s Ottawou 0:2, pak ale vzal zodpovědnost do vlastních rukavic kanonýr Alex Ovečkin a dvěma góly poslal zápas do prodloužení. Bonusový bod pro Washington zařídil Nicklas Bäström.

Branky a nahrávky

42. Ovečkin (T. van Riemsdyk, Kuzněcov), 50. Ovečkin (Bäckström), 62. Bäckström – 2. Chabot (Watson, N. Paul), 27. Sanford (Formenton)

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 22 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Vítek Vaněček (WSH) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9%, odchytal 61:13

Matt Murray (OTT) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9%, odchytal 61:13

Československá stopa v utkání

Michal Kempný (WSH) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:40

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:58

Vítek Vaněček (WSH) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9%

Tři hvězdy utkání

1. Alexandr Ovečkin (WSH) 2+0

2. Nicklas Bäckström (WSH) 1+1

3. Thomas Chabot (OTT) 1+0

NASHVILLE PREDATORS - DETROIT RED WINGS

4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Detroit nevyužil pět přesilových her a padl

Ne nadarmo se říká, že přesilové hry rozhodují zápas. A to na obě strany. Přesvědčili se o tom hokejisté Detroitu, kteří nevyužili ani jednu z pěti nabídnutých přesilovek, naopak pochvalu si zaslouží speciální týmy Nashvillu v čele s gólmanem Sarosem. Výhru Preds dirigoval třemi kanadskými body (2+1) Matt Duchene.

Branky a nahrávky

33. Cousins (Tomasino, Ekholm), 35. Duchene (F. Forsberg, Tennyson), 51. F. Forsberg (Tennyson, Duchene), 59. Duchene – 39. Erne (Bertuzzi, M. Staal)

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 0/5 | Trestné minuty: 22 – 18

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6%, odchytal 59:24

Alex Nedeljkovic (DET) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5%, odchytal 57:56

Československá stopa v utkání

Filip Zadina (Detroit): 0+0, 2 střely, 1 hit, čas na ledě 11:34, +/- -1

Filip Hronek (Detroit): 0+0, 2 střely, 1 hit, 2 bloky, čas na ledě 26:04 +/- 0

Tři hvězdy utkání

1. Matt Duchene (NSH) 2+1

2. Matt Tennyson (NSH) 0+2

3. Mattias Ekholm (NSH) 0+1

MINNESOTA WILD - CHICAGO BLACKHAWKS

4:3 (1:2, 0:0, 2:1 - 1:0)

Kähkönen znovu zářil, Minnesota si poradila s Chicagem

Ve skvělé formě aktuálně chytá finský gólman ve službách Minnesoty Kaapo Kähkönen. Strážce svatyně Wild pomohl třiatřiceti zákroky k výhře nad Chicagem, která se ale pro domácí nerodila lehko. Divočáci vyrovnali po brance Fialy až v 58. minutě, prodloužení pak rozhodl v čase 64:22 Marcus Foligno.

Branky a nahrávky

20. J. Eriksson Ek (Zuccarello, Spurgeon), 51. Kaprizov (Zuccarello, Spurgeon), 58. K. Fiala (Greenway, Goligoski), 65. M. Foligno (Greenway, Goligoski) – 10. Borgström (E. Gustafsson), 18. DeBrincat (S. Jones, D. Strome), 53. Borgström (Entwistle, R. Carpenter)

Statistické okénko

Střely na bránu: 44 – 36 | Přesilová hra: 2/5 – 1/1 | Trestné minuty: 4 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Kaapo Kähkönen (MNS) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7%, odchytal 63:12

Kevin Lankinen (CHI) – 40 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,9%, odchytal 64:22

Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (CHI) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:50

Tři hvězdy utkání

1. Marcus Foligno (MNS) – 1+0

2. Jared Spurgeon (MNS) – 0+2

3. Kevin Fiala (MNS) – 1+0

EDMONTON OILERS - CALGARY FLAMES

5:3 (0:2, 3:1, 2:0)

Derby o Albertu pro Oilers

Tak takhle chutná výhra. Edmonton si po sedmi porážkách připomněl vítězný pocit, šňůru proher navíc ukončil v tradičně sledované bitvě o kanadskou Albertu. Dva góly Oilers obstaral obránce Evan Bouchard, výhru pak trefami v 55. a 60. minutě obstaral Leon Draisaitl.

Branky a nahrávky

26. Bouchard (Draisaitl, McDavid), 30. Bouchard (McDavid, Draisaitl), 39. Brendan Perlini (D. Ryan, Ceci), 55. Draisaitl (Keith), 60. Draisaitl – 9. M. Tkachuk (E. Lindholm, Hanifin), 20. Lucic (Hanifin, R. Andersson), 40. Hanifin (J. Gaudreau, M. Tkachuk)

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 47 | Přesilová hra: 2/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Mikko Koskinen (EDM) – 44 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,6%, odchytal 60:00

Jacob Markström (CGY) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7%, odchytal 58:54

Československá stopa v utkání

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Evan Bouchard (EDM) – 2+0

2. Leon Draisaitl (EDM) – 2+2

3. Mikko Koskinen (EDM) – 44 zákroků, úspěšnost 93,6%

SAN JOSE SHARKS - TAMPA BAY LIGHTNING

1:7 (1:4, 0:1, 0:2)

Tampa deklasovala Žraloky

Pořádný debakl schytali hokejisté San Jose. Šest různých střelců se postaralo o pořádnou kanonádu celku z Kalifornie, obhájce Stanley Cupu z Tampy Bay skončil na sedmi brankách. Čtyři góly stihly Blesky už v úvodní dvacetiminutovce.

Branky a nahrávky

17. Jaycob Megna (R. Merkley) – 4. Colton (McDonagh), 8. Stamkos (Killorn, C. Foote), 12. M. Joseph (Stamkos, Sergačjov), 13. Perry (Bellemare, McDonagh), 27. B. Point (Kučerov, Cirelli), 45. Killorn (Hedman, Kučerov), 45. Colton (Raddysh, Sergačjov)

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 31 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

James Reimer (SJS) – 9 zákroků, 4 OG, 69,2 % úspěšnost, odchytal 12:32

Adin Hill (SJS) – 15 zákroků, 3 OG, 83,3 % úspěšnost, odchytal 47:28

Brian Elliott (TBL) – 27 zákroků, 1 OG, 96,4 % úspěšnost, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, 4 střely na branku, hrací čas 19:23, 0 TM

Radim Šimek (SJS) – 0+0, 1 střela na branku, hrací čas 17:58, 0 TM

Adam Raška (SJS) – 0+0, 2 střely na branku, hrací čas 9:36, 0 TM

Andrej Šustr (TBL) – 0+0, 0 střel na branku, hrací čas 10:07, 0 TM

Tři hvězdy utkání

1. Steven Stamkos (TBL) 1+1

2. Ross Colton (TBL) 2+0

3. Michal Sergačjov (TBL) 0+2

