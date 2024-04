Tampa prostě umí. Mají to v sobě, uznává šéf Toronta

Jsou týmy, které není radno odepisovat. Tampa Bay Lightning patří mezi ně. Tým, který má výhry ve své DNA, by tuto pověst letos rád potvrdil. V základní části se probral a pokud Bleskům vydrží elán i v play off, mohou daleko.

Bilance 11-2-1 od 1. března upevnila pozici Lightning mezi postupujícími a vnitřně je také utvrdila v přesvědčení, že stále patří mezi elitní týmy NHL a že ještě neskončili s pokusy o další Stanley Cupy. Od poloviny sezony, tedy od 8. ledna, mají Bolts třetí nejlepší bodovou úspěšnost, což není náhoda.

Faktorů je více. Tím velkým je výjimečná forma brankáře Andreje Vasilevského, který se sice po operaci trápil, ale od 1. ledna vede NHL v počtu vítězství (21).

Nikita Kučerov zase prožívá velkolepou sezonu hodnou Hart Trophy. Brayden Point se ve druhé polovině sezony posunul na vyšší úroveň. Jinými slovy, jádro šampionátu opět funguje.

"Je to tým, který má výhry prostě v sobě. Nejde to smazat," řekl generální manažer Toronta Maple Leafs Brad Treliving pro The Athletic. "Mají mistrovské standardy a návyky a jasné pochopení úrovně, která je vyžadována, když se kalendář překlopí do play off. Jednoduše vědí, jak vyhrávat, když na tom nejvíc záleží, a to je silná vlastnost."

Mezi hlavní otazníky patří šířka kádru. Hlavně díky tomu přišly úspěchy, nicméně to se sešlo opravdu několik výjimečných hráčů. A za levné peníze.

Ze soupisky sezony 2019/20 zmizeli mimo jiné Ondřej Palát, Yanni Gourde, Blake Coleman, Alex Killorn, Barclay Goodrow, Ryan McDonagh nebo Luke Schenn.

Nic moc to v této sezoně bylo i v obraně. Zdá se ale, že tento problém je vyřešen.

"Museli jsme si některé věci vyjasnit," řekl kapitán Steven Stamkos. "Myslím, že nově hrajeme mnohem lépe v obraně bez puku. Teď se říkávají samá klišé, ale je to pravda. Opravdu jsme odvedli skvělou práci, když jsme se na tyto oblasti zaměřili, a vidíte výsledky.“

