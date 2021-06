Tampa prolomila obranu Islanders a nastřílela osm gólů!

Páté utkání série mezi Lightning a Islanders přineslo nečekané věci. Domácí celek dokázal najít recept na obranu týmu z New Yorku a během šedesáti minut nastřílel osm gólů! Tampa je jedno vítězství od postupu do finále.

TAMPA BAY LIGHTNING - NEW YORK ISLANDERS

8:0 (3:0, 3:0, 2:0)

STAV SÉRIE: 3:2

Dominance Tampy Bay

Tampa do zápasu vletěla po hlavě a po pětačtyřiceti sekundách ji poslal do vedení kapitán Steven Stamkos, jenž své hráče nakopl k parádnímu výkonu. Ještě v první třetině na jeho gól navázali Yanni Gourde a Alex Killorn a dostali domácí do pohodlného vedení.

Druhá třetina poté probíhala naprosto ve stejném duchu jako ta první. Nejdříve se prosadil podruhé v zápase Stamkos, šest minut po polovině zápasu se trefil český útočník Ondřej Palát a celou dominanci Tampy v této třetině zakončil druhou trefou Alex Killorn.

Kdo by čekal, že Lightning ve třetí třetině poleví, ten se hodně spletl. Tampa jela stále na plné obrátky a ve třetí části přidala zásluhou Braydena Pointa a Lukea Schenna další dva góly. Vasilevskij to navíc zcela zavřel, a tak Tampa vyhrála jednoznačně 8:0.

Zápas kromě gólů přinesl i hodně potyček, což se projevilo na počtu trestných minut. Nechme se překvapit, jak Islanders na tuhle prohru zareagují a zdali se série na slunnou Floridu ještě vrátí.

Branky a nahrávky

1. Stamkos (Killorn, Cirelli), 12. Gourde (Coleman), 16. Killorn (Savard), 26. Stamkos (Hedman, Kučerov), 36. Palát (Savard, Kučerov), 38. Killorn (Hedman, Point), 42. Point (Kučerov, Stamkos), 53. Schenn (Maroon, Colton).

Statistické okénko

Střely na bránu: 40 – 21 | Přesilová hra: 2/6 – 0/1 | Trestné minuty: 26 – 47

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 21 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 60:00

Semjon Varlamov (NYI) – 13 zákroků, 3 OG, úspěšnost 81,3%, odchytal 15:27

Ilja Sorokin (NYI) – 19 zákroků, 5 OG, úspěšnost 79,2%, odchytal 44:33



Československá stopa v utkání

Jan Rutta (TBL) – 0+0, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:11

Ondřej Palát (TBL) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:11



Tři hvězdy utkání

1. Steven Stamkos (TBL) – 2+1

2. Alex Killorn (TBL) – 2+1

3. Andrej Vasilevskij (TBL) – 21 zákroků

