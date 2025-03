Tampa nemá peníze, mladá hvězda čeká! Co bude s Howardem dál?

S blížícím se koncem univerzitní sezony se do NHL hrne vlna mladých talentů. Pro hráče jako Isaac Howard ale není cesta mezi elitu tak jednoduchá. I když se očekává, že si talentovaný křídelník brzy plácne s Tampou Bay, jeho případ se může protáhnout. Důvod? Platový strop Lightning mu momentálně nedává šanci okamžitě naskočit do sestavy.

Howard si představuje, že si hned spálí první rok nováčkovské smlouvy a pomůže týmu už v závěru sezony a případně i v play-off. Jenže to je problém – Tampa má podle PuckPedia k dispozici pouhých 8 372 dolarů prostoru pod platovým stropem.

Ani při denním rozpočítávání smlouvy by si Howarda nemohli dovolit dřív než dva dny před koncem základní části, což jsou ještě týdny čekání. A pokud by mezitím jen vysedával a nehrál, jeho šance na nasazení v play-off se výrazně snižují.

Řešením by mohlo být, že by Howard zamířil do AHL, konkrétně do Syracuse Crunch. To by znamenalo, že by podepsal nováčkovskou smlouvu až od příští sezony, čímž by letos ztratil možnost hrát v NHL.

Druhá varianta by mohla být složitější – podepsat zkušební kontrakt v AHL, odehrát tam pár zápasů a poté si zajistit smlouvu s Tampou už na tuto sezónu, čímž by zůstal pro play-off k dispozici. Podobnou cestou se loni vydal Sam Colangelo v Anaheimu, ale v hokejovém prostředí to není příliš běžná praxe.

Howard si nejprve udělal jméno v University of Minnesota-Duluth, ale později zamířil do Michigan State. Tam letos explodoval – s 26 góly a 26 asistencemi v 37 zápasech patřil k nejlepším hráčům NCAA a svými výkony si řekl o přestup mezi profesionály. Jenže kvůli finanční situaci Lightning zatím není jasné, kdy a jak se jeho sen o NHL stane realitou.

