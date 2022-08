Tampa? Nejlepší roky života, tvrdí Rutta. Mluví o jednáních i Palátovi

Necelé čtyři roky, dva Stanley Cupy a jedno prohrané finále. Bek Jan Rutta a jeho kamarád Ondřej Palát se rozloučili s Tampou. Písecký rodák zamířil do Pittsburghu, vítěz Zlaté hokejky do Devils. „Doufám, že se mu tam bude dařit a snad jsem si vybral dobře i já,“ říká v rozhovoru pro hokej.cz a nhl.cz Rutta.

Obránce, který okusí v nejlepší hokejové lize třetí celek, uzavřel jednu úspěšnou kapitolu.

„Za mě to byly zatím nejlepší tři čtyři roky života!“ popisuje.

„Jen tím, že jsem žil na Floridě, tak jsem se vyhnul covidu, do toho dva poháry," poznamenává.

„Úžasné období,“ shrnuje Rutta, kterého čeká šestá sezona v NHL.

Ale poslední finále proti Coloradu vám uniklo a hattrick jste nedokonali. Jak moc to ještě mrzí?

Už nad tím nepřemýšlím. Samozřejmě není příjemné, když jste takhle daleko a pak prohrajete. Ale já už změnil působiště a těším se na novou sezonu.

Ano, s Pittsburghem jste se dohodl na tři roky a v Tampě nepokračujete.

V Americe je hokej někdy byznys. Klub musí přemýšlet do budoucna a my jsme s Ondrou v plánech mužstva nefigurovali. Oba jsme si hledali nové působiště a dopadlo to takhle. Já se těším, Pittsburgh je velmi kvalitní tým a budeme mít zase šanci dojít daleko…

Jaké to je, že už nebudete hrát s Ondrou Palátem, se kterým jste si hodně sedli?

Dělali jsme si srandu, že bychom mohli jít někam spolu, ale to by byla velká náhoda, aby se to ve světě platových stropů takhle sešlo. Pozitivní je, že jsme spolu v divizi a uvidíme se pětkrát za rok, aspoň tak.

Reálné tedy nebylo, že byste zamířili někam společně…

Šance sice je vždycky, ale ve finále si vybíráte to, co je pro vás nejlepší. Já jsem si vybral Pittsburgh, Ondra zase New Jersey. Doufám, že se mu tam bude dařit a snad jsem si vybral dobře i já.

Budete se i navštěvovat? I když volna během sezony zrovna moc mít nebudete.

No, přesně, toho volna tam moc není. (směje se) Asi ne, ale hrajeme proti sobě alespoň pětkrát v sezoně. Třeba se uvidíme na nějaké večeři, ale čert ví, jak to bude. Sám jsem zvědavý, jak to bude s celým plánem na sezonu a jak to bude s cestováním. Když bude nějaká šance, určitě se uvidíme.

Probírali jste spolu vaše budoucí štace?

Jo, v kontaktu jsme byli celou dobu. Za mě je Devils pro něj skvělá volba. Tým sice neměl loni takový úspěch, ale mají výborné hráče a jdou podle mě správným směrem. On bude hráčem, který jim tam může moc pomoct – přístupem, zkušenostmi a prací v kabině i na ledě.

Za své schopnosti byl navíc oceněn ve Zlaté hokejce, kde porazil Davida Pastrňáka.

Já jsem za něj moc rád. Ondra je můj kamarád a vidět ho cokoliv vyhrát? Z toho mám radost. Je to super.

Pojďme probrat více vaše nové angažmá. Co od toho očekáváte?

No… Doma nechám žabky, koupím si zimní bundu, ale hokej bude pořád stejný. (usmívá se) Máme zkušenější tým, bude to podle mě dobrý. Snad budeme mít dobrou sezonu.

Jak jste naznačil, budete si muset zvykat na chladnější počasí...

Teď se poznají kamarádi, zda budou chtít přijet do zimy. (směje se)

Kolik týmů bylo ve hře, kam byste mohl přejít?

(zapřemýšlel se) Bylo jich dost, ale zájem Pittsburghu byl velký a byl hned od začátku. To pro mě hrálo velkou roli. Za mě je vždy super, když o vás tým stojí. Dal jsem na svůj pocit.

Crosby, Malkin, Letang… Opět budete mít v týmu hvězdy, na velká jména ale už jste zvyklý z Tampy, že?

To je fakt. Páteř týmu tam už je několik let stejná. Kluci ví, jak se vyhrává, to je jedině plus. Udělám všechno pro to, aby byl tým úspěšný.

U Penguins hraje i Radim Zohorna. Probíral jste s ním tuhle volbu?

Já jsem se s ním poprvé potkal tady ve Žďáru nad Sázavou (rozhovor probíhal v pátek na charitativním zápase Hvězdy 2022 – pozn. red.). Když bude čas, určitě pokecáme. Já ocením všechno, co mi řekne. Když má někdo zkušenosti, může mi hodně poradit. Asi za dva týdny tam už poletím.

Už máte sehnané bydlení?

Teď to nějak řeším. Nechtěl jsem to dělat hned po sezoně, chtěl jsem spíše vypnout. Léto je vždy krátké, musíte pak začít hned trénovat a abych pak řešil tohle… V Americe není nemožné něco najít za krátkou dobu, takže to bude v pohodě.

A jak si užíváte léto v Česku?

Super. Jsem tu moc rád, udělali jsme si se snoubenkou krátký výlet do Říma. To bylo víceméně vše, oba máme rádi Prahu a jsme nadšení, že si ji můžeme užít.

Ještě bych se rád zeptal na Chomutov, kde jste prožil mnoho let. Jak se díváte na jeho cestu, kdy se snaží probít alespoň do první ligy?

Za mě je super, že město má zase něco, na co může být hrdé a že tam lidé mají nějaké vyžití třeba kromě kina. Hokej v Česku a Evropě je hodně o penězích a sponzorech. Uvidí se, zda něco seženou, aby mohli být úspěšní tak jako předchozí roky, co jsem tam ještě byl. Moc bych si to přál. Chomutov byl vždy hokejové město. Je fajn, že ze zimáku neudělali vietnamskou tržnici a že to tam zase nakopli.

I díky Chomutovu jste prorazil do NHL…

Je to tak. Odcházel jsem odsud do zámoří. Rád na to vzpomínám, mám tam rád jak město, tak fanoušky, hokej a vše kolem.

Na závěr: Jak jste si užil exhibici ve Žďáru nad Sázavou?

Bylo to super, diváci byli úžasní. Doufám, že fanoušky hokej bavil. Padlo docela dost branek, což je důležité. Fotbalisti za mě hráli velmi kvalitně. Přišlo mi, že ani jeden tým nechtěl prohrát, docela se i bránilo.

