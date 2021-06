Tampa krůček od postupu! Islanders srovnali stav série

Hokejisté Tampy se oklepali z minulé porážky a vybojovali si postupové mečboly. Islanders naopak svému soupeři podobnou příležitost nedali a po výhře 4:1 je série mezi nimi a Bruins srovnána.

TAMPA BAY LIGHTNING - CAROLINA HURRICANES

6:4 (1:0, 4:4, 1:0)

STAV SÉRIE: 3:1

Tampa vítězem bláznivého utkání

Carolina ve čtvrtém utkání doplatila na svoji nedisciplinovanost a je blízko vyřazení. Tampa v zápase využila tři přesilové hry z šesti, což ji výrazně pomohlo k úspěchu. Za zmínku z tohoto zápasu stojí především druhá třetina, ve které padlo hned osm gólů!

Branky a nahrávky

15. Point (Palát, Černák), 30. Stamkos (Killorn, Point), 35. Kučerov (Stamkos, Hedman), 38. Johnson (Colton, Maroon), 40. Stamkos (Kučerov, Cirelli), 47. Kučerov (Palát) – 25. Teräväinen (Staal, Svečnikov), 26. Fast (Martinook, Slavin), 31. Hamilton (Aho, Svečnikov), 33. Slavin (Paquette, Lorentz).

Statistické okénko

Střely na bránu: 26 – 25 | Přesilová hra: 3/6 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 21 zákroky, 4 OG, úspěšnost 84,0%, odchytal 60:00

Petr Mrázek (CAR) – 20 zákroků, 6 OG, úspěšnost 76,9%, odchytal 57:14



Československá stopa v utkání

Jan Rutta (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:56

Erik Černák (TBL) – 0+1, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:06

Ondřej Palát (TBL) – 0+2, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:05

Petr Mrázek (CAR) – 20 zákroků, 6 OG, úspěšnost 76,9%, odchytal 57:14

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:09



Tři hvězdy utkání

1. Steven Stamkos (TBL) – 2+1

2. Nikita Kučerov (TBL) – 2+1

3. Brayden Point (TBL) – 1+1

NEW YORK ISLANDERS - BOSTON BRUINS

4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

STAV SÉRIE: 2:2

Islanders vybojovali vítězství

Naprosto vyrovnané utkání se rozhodovalo až v posledních minutách. V 54. minutě poslal do vedení Islanders Mathew Barzal a nakonec to byl i gól vítězný. Domácí celek se v závěru ještě dvakrát trefil do prázdné branky a bylo hotovo. Série je tedy po čtvrtém zápase srovnána!

Branky a nahrávky

27. Palmieri (Barzal, Eberle), 54. Barzal (Mayfield, Dobson), 59. Cizikas (Clutterbuck), 60. Pageau (Komarov) – 24. Krejčí (Marchand, Pastrňák).

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 29 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 16 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Semjon Varlamov (NYI) - 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6%, odchytal 60:00

Tuukka Rask (BOS) - 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8%, odchytal 58:54



Československá stopa v utkání

David Krejčí (BOS) - 1+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 17:25

David Pastrňák (BOS) - 0+1, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:57



Tři hvězdy utkání

1. Mathew Barzal (NYI) - 1+1

2. Kyle Palmieri (NYI) - 1+0

3. Semjon Varlamov (NYI) - 28 zákroků

