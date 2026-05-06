Tampa krade talenty! Lightning na poslední chvíli vyfoukli Chicagu kanonýra

2. června 13:30

David Zlomek

Tampa Bay Lightning ulovila zajímavou posilu do svého systému. V pondělí získala práva na dvacetiletého útočníka Jacka Pridhama, kterého do té doby vlastnilo Chicago. Blackhawks za něj vyinkasovali volbu ve třetím kole draftu pro rok 2027. Transakce se upekla doslova za pět minut dvanáct, jelikož Pridhamovi v pondělí v 17:00 vypršela lhůta pro podpis nováčkovské smlouvy. Kdyby se tak nestalo, útočník by musel znovu vstoupit do letošního draftu.

Pridham, syn bývalého asistenta generálního manažera Toronta Brandona Pridhama, byl Chicagem draftován v roce 2024 z celkové 92. pozice. Vzhledem k tomu, že původně plánoval nastupovat za Boston University, Blackhawks by na něj vlastnili práva po celou dobu jeho vysokoškolského studia.

Kvůli novým pravidlům NCAA, která umožnila starty hráčům z kanadských juniorek, ale Pridham změnil kurz a zamířil do Kitcheneru v OHL, čímž se jeho NHL práva zkrátila na pouhé dva roky. Aby Tampa předešla nutnosti okamžitého podpisu, domluvila se s hráčem na elegantním řešení. Blesky na sociálních sítích oznámily, že se kanadský křídelník zavázal k hraní v univerzitní NCAA, konkrétně by podle zpráv měl posílit University of Denver, díky čemuž si na něj klub udrží práva i v následujících dvou letech.

K přehodnocení své hokejové cesty se Pridham odhodlal už loni na rozvojovém kempu Blackhawks. „Po dlouhém rozhodování s rodinou jsem se rozhodl, že už do Bostonu nepůjdu. Moje hra v Kitcheneru se mi letos líbila a chci ukázat to nejlepší, abych si zkusil vybojovat smlouvu v Chicagu. Pokud to nevyjde, plán je vrátit se do Kitcheneru na ještě jeden rok,“ prohlásil v červenci 2025.

Smlouvu v Chicagu si po kempu nevybojoval a byl odeslán zpět, ale v OHL letos naprosto dominoval. V 65 zápasech nasázel 46 gólů a s 90 body byl druhým nejlepším kanonýrem celé soutěže. Svou famózní jízdu navíc v neděli korunoval ziskem prestižního Memorial Cupu.

Ačkoliv se může zdát, že Chicago ztratilo slibného hráče, kterého novinář Scott Wheeler řadil na 13. místo v celém systému Blackhawks, krok dává smysl pro obě strany. Pridham věděl, že prosadit se přes extrémně nabitý systém Chicaga plný voleb z prvních kol by bylo obrovsky složité. Naopak u Lightning, kteří momentálně rozsáhlou zásobárnou talentů nedisponují, bude mít cestu do prvního týmu mnohem volnější.

