Tampa Bay zametla s Floridou. Bolí to, zní z kabiny

Čekala se vyrovnaná série, která by se mohla natáhnout klidně na sedm zápasů. Tým Tampy Bay však využil svých zkušeností z minulých let a v kombinaci s vynikajícím gólmanem Vasilevskijm smetl Floridu v nejrychlejším možném čase. Vítěz základní části musí skousávat obří zklamání.

Florida v žádném zápase nebyl vyloženě horší, avšak Tampa Bay hrála účinný hokej, který jednoduše funguje. A kupříkladu v posledním zápase si Panteři ani nemuseli stěžovat na smůlu, jelikož hned dva góly byly Bleskům odvolány po trenérské výzvě. Obě těsné situace hrály v jejich prospěch.

Ale nestačilo to, Kučerov hned po vhazování propálil Bobrovského a do brankou do prázdné branky výsledek pojistil Ondřej Palát. Hotovo, série pro Blesky, kupa zklamání pro Pantery.

„Ukázalo se, že jsme ani zdaleka nedosáhli na náš strop. Stále se můžeme zlepšovat. Věřil jsem, že v téhle sérii uděláme další krok, ale místo toho jsme spadli na zem,“ smutnil po zápase trenér Panthers Andrew Brunette.

Přitom to po základní části vypadalo, že NHL nemá většího favorita. Nicméně nepřesvědčivý postup přes Washington v mnoha fanoušcích nahlodal pocit nejistoty. Lightning toho dokonale využili a jdou dál. Stejně jako před rokem.

„Je těžké to skousnout,“ hledal slova Aaron Ekblad. „Smetli nás ve čtyřech zápasech, je to těžké, bolí to.“

Oba týmy jsou si vlastně hodně podobné. Vzpomínáte na sezonu, ve které Tampa Bay prolétla základní části a vstřelila nejvyšší počet branek od sezony 1995/96? Byla to ta samá sezona, ve které ji v prvním kole play-off vypráskal Columbus. Tehdy byly Blesky stejně ofenzivně silné jako současní Panteři. Něco tomu ale chybělo.

„Jsou to mistři z nějakého důvodu. Byli top ofenzivním týmem, ale pak našli způsob, jak vítězit, kterého se drží. Chceme být jako oni, tohle pro nás byla další lekce. Musíme se zlepšit,“ dodal Brunette.

Bude zajímavé sledovat, s čím vyrukují Panthers v příští sezoně. Po té letošní se musí poučit. Základy tam jsou, avšak v play-off bývá potřeba mnohem víc.

