Talent Misa má podepsáno, se Sharks podškrábl nováčkovský kontrakt

12. září
Jedno z nejdůležitějších letních témat San Jose je vyřešeno. Michael Misa, top kanadský prospekt a dvojka letošního draftu, podepsal se Sharks klasickou nováčkovskou smlouvu a čeká jej boj o místo v NHL.
Trošku se spekulovalo, že by Misa, který loni ovládl bodování juniorské OHL se 134 body, mohl zamířit na univerzitu, což by mu bylo umožněno díky změně pravidel NCAA, která nyní do své ligy pouští i hráče, kteří nastoupili v jedné z kanadských juniorek. Touto cestou se mimochodem vydal i Misův starší bratr Luke, což spekulacím ještě přidalo.
Dnes už je ale jasno o tom, že se rodák z Oakville v Ontariu rozhodl jinak a stále populárnější cestou NCAA se tak nevydá. Podpis se Sharks znamená, že Misa bude součástí týmu San Jose, ve kterém se pokusí už letos naplno prorazit. Inspirací mu může být o rok starší parťák Macklin Celebrini, který tedy rok v NCAA strávil, nicméně do NHL prorazil hned v osmnácti, ve svém prvním ročníku v NHL se blýskl hned třiašedesáti body, za Kanadu už si stihl zahrát na mistrovství světa a nyní je součástí širšího kádru své země na ZOH v Miláně.
Sám kanadský talent je z podpisu pochopitelně nadšený. „Věděl jsem, že se to stane dnes. Samozřejmě jsem šťastný a nadšený, z toho udělat tento další krok,“ hlásil Misa ve videu, které Sharks zveřejnili na sociálních sítích.
Spokojený je i generální manažer Mike Grier: „Michael je talentovaný hráč a pracant, kterého v naší organizaci velmi rádi vítáme. Těšíme se na to, jak se bude v našem týmu dále rozvíjet...“
Dodejme, že vzhledem k platným dohodám Misa nemůže hrát ve farmářské AHL. Teoreticky je ještě možný návrat do CHL, kde by mohl zaútočit na Memorial Cup, nicméně jako pravděpodobnější se jeví, že zůstane celou sezonu v kádru Sharks.
