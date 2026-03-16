Talent, který nenaplnil očekávání, míří do Švýcarska

21. dubna 15:33Josef Potůček
Útočník Sonny Milano podle zákulisních informací míří za novou výzvou. Jeho další kroky by měly vést do Švýcarska, konkrétně do ambiciózního klubu SC Bern.
S informací přišel švýcarský novinář Klaus Zaugg z portálu Watson — a jeho slova naznačují, že v Bernu věří v opravdu výraznou posilu.
Milano se podle Zaugga může stát jedním z nejlepších zahraničních hráčů, kteří kdy oblékli bernský dres od jejich návratu mezi elitu v roce 1986. To je v hokejově náročném prostředí švýcarské National League pořádně odvážné tvrzení.
Devětadvacetiletý rodák z Massapequa, příměstské oblasti na Long Islandu ve státě New York, byl vždy synonymem pro kreativitu a ofenzivní talent. V posledních letech ale jeho kariéru brzdily výkyvy formy i zdravotní problémy.
Sezonu 2025-26 zahajoval v sestavě Washingtonu, ovšem po návratu zraněných spoluhráčů byl v únoru umístěn na listinu nechráněných hráčů. Po projití waiverem poté zamířil na farmu do Hershey.
V NHL letos stihl 31 zápasů, ve kterých zaznamenal osm bodů (4+4). Často sledoval zápasy jen z tribuny jako zdravý náhradník.
Přitom ještě nedávno vypadalo vše jinak. Po solidním ročníku 2022–23, kdy nasbíral 33 bodů, si vysloužil tříletý kontrakt v hodnotě 5,7 milionu dolarů.
Jenže během jeho plnění nenaplnil očekávání.
Výběr Blue Jackets z prvního kola draftu 2014 (16. celkově) tak stojí na rozcestí své kariéry. V Bernu by se mohl potkat se svým někdejším spoluhráčem z Columbusu Emilem Bemströmem nebo Michaelem Sgarbossou z organizace Washingtonu.
Než ale případně zamíří do Evropy, čeká Franklina „Sonny“ Milana ještě jedna mise. Jeho aktuální tým, Hershey Bears, si zajistil účast v play-off o Calder Cup.
Sérii proti Bridgeport Islanders však může začít jen jako divák. Poslední čtyři zápasy vynechal kvůli zranění v horní části těla a jeho start v úvodním utkání je nejistý.