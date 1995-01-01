Talent je fuč. Chicago se jej po čtyřech letech zbavilo, poslední šance ve Vancouveru

25. října 10:00David Zlomek
Vancouver Canucks oznámili, že do svých řad získali německého útočníka Lukase Reichela, který přichází z Chicaga výměnou za čtvrté kolo draftu 2027. Pro Chicago jde o trpký konec dlouholetého projektu. Reichel, sedmnáctý hráč draftu 2020, měl být jedním z pilířů přestavby klubu. Jenže čtyři roky po výběru končí bez výraznějšího průlomu a klub za něj získal jen pozdní draftovou volbu.
Když se Reichel v roce 2022 poprvé objevil v NHL, fanoušci Blackhawks v něm viděli budoucí hvězdu. V premiérové sezoně v AHL totiž dominoval, v dresu Rockfordu sbíral víc než bod na zápas. A i v Chicagu měl slušný rozjezd: během 23 utkání nasbíral 7 gólů a 15 bodů a vypadalo to, že našel své místo v první šestce. Jenže další sezona přinesla tvrdý pád.
Po nadějném startu ho trenéři posadili z druhé formace do nižších řad, když se ukázalo, že obranně nestíhá. V ročníku 2023/24 skončil s 16 body v 65 zápasech a část sezony dohrával znovu v AHL, aby nabral sebevědomí. Ani následující rok se situace zásadně nezlepšila, Reichel se sice dostal do 70 utkání, ale většinu času strávil ve třetí nebo čtvrté formaci. S bilancí 8+14 se dál vzdaloval představám, které do něj vedení kdysi vkládalo.
Chicago se ho pokoušelo v létě vyměnit, dokonce uvažovalo i o umístění na waiver list. Nakonec se v týmu udržel, ale novou sezonu začal z tribuny. Do sestavy se dostal až po třetím utkání a během čtyř zápasů zaznamenal 4 body. Možná proto vzbudil zájem Vancouveru, který zoufale hledá pomoc pro druhé a třetí centrum.
Reichel je sice levé křídlo, ale Blackhawks ho zkoušeli i na centru. Canucks teď zřejmě udělají totéž, Filip Chytil je mimo hru kvůli zranění a Teddy Blueger byl nově přesunut na listinu zraněných, takže prostor se otevřel. „Lukas je zajímavý mladý hráč, který může našemu útoku pomoci,“ uvedl generální manažer Patrik Allvin. „Má herní inteligenci, výborný pohyb a chuť pracovat. Věříme, že pod naším vedením může být ještě lepší a stabilnější.“
Pro Vancouver jde o prakticky bezrizikovou sázku. Reichel má stále platnou dvouletou smlouvu s cap hitem 1,2 milionu dolarů ročně.
