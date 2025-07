Takže naděje žije, ptají se fanoušci. Boston prý půjde po Marchandovi

Všechno už vypadalo jako uzavřená kapitola. Brad Marchand, dlouholetý tahoun a miláček fanoušků Boston Bruins , byl v březnu nečekaně vytrejdován do Floridy, následně měl vyrazit na trh. Jenže to, co vypadalo jako definitivní tečka za jeho bostonským příběhem, možná nakonec bude jen čárka.

Podle renomovaného insidera Pierra LeBruna mají Bruins vážný zájem Marchanda přivést zpět, pokud se v úterý dostane na trh volných hráčů. A není to jen sentimentální záchvěv. Vedení Bostonu věří, že by návrat jejich bývalého kapitána mohl pomoci stabilizovat kabinu i zlepšit týmovou produktivitu, a zároveň by šlo o silný vzkaz směrem k fanouškům, kteří od březnové výměny cítí prázdnotu.

Marchand mezitím zcela rozkvetl ve floridském dresu. Ve 23 zápasech play off nasbíral 20 bodů (10+10), byl lídrem jak na ledě, tak v šatně, a podruhé v kariéře zvedl nad hlavu Stanley Cup.

Věc má ale několik háčků. Florida se sice může snažit Marchanda udržet, ale po masivním podpisu Sama Bennetta (8 let, 64 milionů) a s dalšími důležitými jmény bez smlouvy (např. Aaron Ekblad) začíná být v Sunrise těsno pod platovým stropem. Pokud se s Marchandem nedohodnou do otevření trhu, do hry se podle zpráv LeBruna okamžitě zapojí nejen Bruins, ale i Toronto Maple Leafs.

Toronto by pro Marchanda mohlo být lákavé hned z několika důvodů – šance na další titul, silné jádro kolem Austona Matthewse a Williama Nylandera, a také potenciální prostor v sestavě, pokud se uskuteční očekávaný odchod Mitche Marnera. Ale Boston má něco, co jiné kluby nenabídnou: domov. Historii. A možnost vrátit se tam, kde to všechno začalo.

Marchand je jednou z nejvýraznějších osobností klubových dějin Bruins. Čtyři All-Star nominace, 422 gólů v základní části, jeden Stanley Cup a roky po boku legend jako Patrice Bergeron, Zdeno Chára nebo David Krejčí. Jako kapitán vedl tým s respektem, tvrdostí a neústupností, kterou si Boston zamiloval.

Otázkou zůstává, za jakých podmínek by se návrat mohl uskutečnit. Bruins jsou v období přestavby a hledají nové lídry i tváře budoucnosti. Nejsou v pozici, kdy by mohli Marchandovi nabídnout velký víceletý kontrakt. Analytici odhadují, že by mohl dostat nabídku na dva roky za 5–6 milionů ročně. Pokud by byl ochoten slevit ze svých nároků a přijmout spíše podpůrnou roli, mohla by se dohoda zrodit. Otázkou je, jestli má Marchand "náladu" dávat další slevu, nebo si někam skočí pořádně vydělat.

Fanoušci Bruins mezitím netrpělivě čekají. Věří, že ještě není pozdě, aby se jejich hrdina vrátil. A že když si znovu obleče jejich dres, nebude to už jen nostalgická vzpomínka, ale nový impuls pro klub, který se chce vrátit na vrchol.

