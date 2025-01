Takhle Stanley Cup nevyhrajeme, tvrdí Ehlers po „ostudné“ prohře

I když jsou Winnipeg Jets lídrem Západní konference, pondělní zápas proti diviznímu rivalovi Utah Hockey Club ukázal, že žádný tým není imunní vůči špatnému výkonu. Prohra 2:5 zanechala na týmu i trenérovi hořkou pachuť.

„S tím, jak hrajeme teď, Stanley Cup nevyhrajeme,“ řekl útočník Nikolaj Ehlers novinářům po zápase. „Je to jednoduché. Nehrajeme správně. Dlouhá střídání, zbytečné ztráty... Dnes nás úplně přehráli, tak prosté to je.“

Winnipeg sice dokázal skórovat, ale až poté, co soupeř vstřelil čtyři góly v řadě. První branku dali Jets až v polovině třetí třetiny a záhy přidali druhý gól. Jejich snaha ale byla zmařena gólem do prázdné brány, který stanovil konečný výsledek.

„Tohle není hokej, který by měl Winnipeg Jets předvádět,“ pokračoval Ehlers. „A není to poprvé, co jsme letos takhle hráli. Když v této lize nehrajete správně, nezáleží na tom, kdo je váš soupeř. Nevyhrajete.“

Ehlers také zdůraznil, že tým má na víc: „Máme kádr, který dokáže velké věci. Když hrajeme správně, jsme dominantní. Jsme skvělí.“

Trenér Scott Arniel nešetřil kritickými slovy. „Tohle bylo trapné. Z celé sezony to byl nejtrapnější zápas – pro mě i pro hráče. Beru plnou zodpovědnost, musím být tím, kdo je potáhne k odpovědnosti a zajistí, že budeme lepší. Ale tohle bylo otřesné, odshora dolů jsme odvedli mizernou práci.“

Kromě hráčů měl slabší den i brankář Connor Hellebuyck. Ze 27 střel pustil čtyři góly, což mu dalo úspěšnost zásahů pouhých 85,1 %. Přitom v sezóně drží skvělou úroveň s procentem zákroků 92,7.

Přestože pondělní prohra nebyla povzbudivá, Jets stále vedou Západní konferenci o tři body před Vegas Golden Knights. Šanci napravit svůj výkon budou mít už ve středu, kdy se utkají s dalším divizním soupeřem, a sice Coloradem Avalanche.

