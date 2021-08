Takhle ne, pánové. Kraken dostal od NHL přes chapadla kvůli Grubauerově smlouvě

Ulovili náramnou posilu, na šest let podepsali německého gólmana Philippa Grubauera. Krakeni ze Seattlu si mohli blahopřát, alespoň do chvíle, než se ozvala NHL. A to kvůli kontraktu, kterým přivábil generální manažer Ron Francis letošního finalistu Vezinovy trofeje. V čem byl problém? Ligový nováček se přepočítal, když rozděloval celkovou částku ve výši 35,4 milionu dolarů do jednotlivých sezon. Provinil se tak proti regulím omezujícím obcházení platového stropu.

Vzpomínáte na to, kterak před deseti lety NHL smetla ze stolu megalomanský pakt Ilji Kovalčuka?

Ďáblové z New Jersey tehdy museli připravit skromnější variantu, s rovnoměrnějším rozdělením peněz. Šlo totiž o očividný pokus o obejití ligových pravidel a zámořská soutěž se rozhodla zakročit.

Od té doby se stalo mnohé, včetně přijetí nové kolektivní smlouvy v roce 2013, a nastavila se přísnější kritéria pro podpisy hráčů. Seattle udělal školáckou chybu a nesplnil je. Vzhledem k tomu, o jakou sumu se jedná, se ovšem nejspíš jedná o matematického šotka.

Francis se jednoduše "sekl", když rozděloval oněch 35,4 milionu dolarů, a to o 250 tisíc. Tiskové agentuře The Associated Press to potvrdil zdroj, který si přál zůstat v anonymitě. Výsledek? Grubauerův kontrakt se musel předělat.

Na rozdíl od Kovalčukova "extrémního" případu došlo pouze na kosmetické úpravy.

Délka i výše Grubauerovy smlouvy zůstala stejná. Drobný nedostatek (rozdíl v gážích za jednotlivé roky byl příliš velký) se podařilo rychle odstranit a Grubauer i Francis mohou být spokojeni. I přes výchovný políček pro Krakeny, lehké klepnutí přes chapadlo.

Devětadvacetiletý gólman je natěšený na další etapu své kariéry a přeje si napodobit úspěchy Marca-Andrého Fleuryho u vegaských Zlatých rytířů. "Když se mi Seattle ozval, byla to pro mě jasná volba. Chtěl jsem být u začátků nového klubu," povídal.

Grubauer ubere z platového stropu Krakenů 5,9 milionu dolarů ročně. Spolu s náhradníkem Chrisem Driedgerem na ně padne 11,5 procenta z nastaveného limitu, stojí v tiskové zprávě AP.

Pro rodáka z Rosenheimu představuje štace velkou výzvu. "Budeme sice v NHL za zelenáče, to ale neznamená, že nebudeme chtít vyhrávat. Chceme postoupit do play-off a zaútočit na zisk Stanley Cupu," prohlásil.

Už jen kvůli lukrativní smlouvě bude Grubauer pod drobnohledem, měl by patřit k tahounům Seattlu. Krakeni vstupují do svého premiérového ročníku 19. října proti New Jersey. A to na domácím ledě Devils.

