Takhle chytá vítěz Veziny! Fleury opět povstal a ukázal, proč získal tři Stanley Cupy

Tolikrát už se v jeho kariéře zdálo, že mu dochází dech. Jenže on vždycky našel odpověď a z bídy, v níž se často topil celý mančaft, se vyhrabal zpátky na piedestal. A Marcu-Andrému Fleurymu se to daří i teď, těsně před sedmatřicátými narozeninami! Proti Vancouveru lapil frankofonní Kanaďan rovných 40 střel a doslova ukradl pro Chicago "fotbalové" vítězství 1:0. Nešlo o ojedinělý výstřelek, ale o korunu, jíž "Flower" završil své další povstání z popela.

Čtyři mače, čtyři triumfy a přes 96 procent chycených kotoučů.

To je Fleuryho vizitka pod novým koučem Derekem Kingem. Nenechte se ovšem zmást čísly, gólmanský veterán do trenérské výměny nechytal tak tragicky, jak naznačovala, jen tu a tam pustil lacinou branku a svezl se s výsledkovou krizí Blackhawks.

Je každopádně pravda, že od obhájce Vezinovy trofeje se čekalo víc.

Teď je to nicméně on, kdo pomáhá Černým jestřábům opět nabrat vítr do křídel. On vede povstání svého týmu. Jako už mnohokrát! V noci na pondělí postavil proti Canucks ve své kleci neprostupnou zeď. Cesta za 68. čistým kontem v kariéře byla dokonalou ukázkou jeho umění.

A také jasným zdůvodněním toho, proč se o něm s jistotou mluví jako o budoucím členovi Síně slávy.

Fleury, který sedmatřicetiny oslaví tuto neděli, lapil za první dvě třetiny 30 puků, poradil si i s "nechytatelnou" tečí Vasilije Podkolzina. Vytáhl ji na tyč. "Neuvěřitelný výkon," smekal Brandon Hagel, střelec jediného gólu, co Rogers Arena viděla.

"Jasně ukázal, proč vyhrál tři Stanley Cupy a letos dostal Vezinu. Jsem rád, že jsem tuhle show mohl sledovat z první řady. Jeho zákroky nám na střídačce vlily krev do žil, zachránil nás," dodal Hagel. "Flower" 68. nulou přeskočil historické tabulce Roye Worterse a je čtrnáctý.

Mimochodem, jen tři chicagští brankáři před ním vychytali shutout po šestatřicátých narozeninách. Nikolaj Chabibulin, Hugh Leghman a samozřejmě legendární Tony "O" Esposito.

Fleury, jehož novou masku zdobí malba od domorodého umělce Patrika Huntera, po vydřené výhře děkoval tyčkám. "Koupím jim večeři, nebo spíš čerstvý nátěr. Byly na mě hodné," pobavil populární sympaťák, co se v létě nedobrovolně poroučel z Vegas.

Časy u Golden Kinghts jsou každopádně minulostí, teď už rodák z quebeckého Sorelu (dnes Sorel-Tracy) čaruje jinde.

A už už se natahuje po významném milníku, výhře číslo 500. K metě, co pokořili jen Patrick Roy a Martin Brodeur, mu chybějí jen tři zářezy. Blackhawks ve Fleurym získali ohromnou personu, která je víc než pouhou tváří a značkou.

Postupně stoupá tabulkami a vylepšuje si numera, úspěšnost zákroků i přes mizerný start už vyšrouboval nad 91 procent.

