Tak už letos? Wrightovi má pomoct i trenér povýšený z farmy

Shane Wright stále cítí bolest po prohraném šestém utkání finále Calder Cupu. Podruhé za sebou prohráli Coachella Valley Firebirds, farma Seattlu Kraken v AHL, ve finále, přičemž Wright byl součástí obou play off. Navzdory zklamání se dvacetiletý útočník z obou ročníku hodně naučil a chce to prodat v NHL.

„Učíme se, co je potřeba k tomu, abychom se skutečně dostali přes onu cílovou čáru, abychom dokázali vyhrávat a dohrávat zápasy, to je obrovsky důležité," řekl Wright. „Rozhodně to jsou zkušenosti, které mi opravdu pomohly a o které se budu moci opřít i v budoucnu."

Poté, co se Wright připojil k Firebirds během loňského play off a ve 24 zápasech nasbíral devět bodů, absolvoval uplynulé sezoně jako devatenáctiletý celý ročník v AHL. V AHL si připsal 22 gólů a 47 bodů v 59 zápasech základní části a ve 13 duelech play off vstřelil 4 branky a zaznamenal 12 bodů. Odehrál také osm zápasů v dresu Kraken, ve kterých vstřelil čtyři góly s jednou asistencí.

Poté, co Kraken podruhé za sebou nepostoupil do vyřazovacích bojů, provedl po sezoně řadu změn. V rámci volných hráčů přivedli na dlouhodobé smlouvy obránce Brandona Montoura a útočníka Chandlera Stephensona. Změnu provedli také na lavičce, když propustili vůbec prvního hlavního trenéra v historii klubu Davea Hakstola a nahradili ho Danem Bylsmou, který strávil poslední dvě sezony jako hlavní kouč Firebirds.

Bylsma, který v roce 2009 pomohl Pittsburghu Penguins vyhrát Stanley Cup, měl velký vliv na Wrighta, který se těší, až se s ním znovu setká v tréninkovém kempu.

„Mít takového trenéra, se kterým mám vztah a důvěru a za kterého jsem opravdu rád hrál, je určitě velké povzbuzení," řekl Wright o Bylsmovi. „Je to určitě něco, na co se těším. Vím, co má rád a jaký styl hráče ze mě chce mít, takže chci být schopen jít do tréninkového kempu a ukázat mu to a dokázat, že si zasloužím místo v týmu."

Wrightovi není cizí vyrovnávat se s očekáváními. Jako teenager získal výjimečný status, aby mohl do OHL vstoupit o rok dříve jako patnáctiletý v týmu Kingston Frontenacs. V roce 2022 byl draftován jako čtvrtý v celkovém pořadí, byť byl celý rok predikovanou jedničkou.

„Samozřejmě jsou tu vnější očekávání, vnější tlaky," řekl Wright. „Ale taky mám od sebe svá vlastní očekávání a na to jsem se opravdu soustředil. Určitě to pro mě byl proces, musel jsem se naučit, jaké to je být profesionálem, udělat další krok, být schopen dosáhnout úspěchu a být výrazným hráčem i na této úrovni."

