Tak umí, nebo ne? Skinner má své kritiky, je ale lídrem čistých kont

Jednou z něj fanoušci chtějí stáhnout výstroj a posadit ho na tribunu. Podruhé ho nosí na ramenou. Stuart Skinner v play-off nehraje jen proti soupeřům, ale i proti vlastní reputaci – a zatím to vypadá, že se rozhodl reagovat tím nejlepším způsobem: čistými konty.

„Je to horská dráha,“ přiznal Skinner po utkání v rozhovoru pro ESPN. „Je to každé play-off. Ať jste kdokoli, ať hrajete za jakýkoli tým, čekají vás výšky a pády. Ty výzvy přijdou.“

Skinner zneškodnil ve druhém zápase všech 25 střel soupeře, včetně klíčového zákroku ve třetí třetině, kdy Esa Lindell mířil do prázdné branky. Skinner se ale stihl natáhnout hokejkou a puk srazil mimo tři tyče. Podle serveru moneypuck.com si připsal 2,87 „gólů nad očekávání“, tedy top zákroky proti vysoce kvalitním šancím.

„Pro mě je to prostě pořád dokola – znovu naskočit, pokračovat,“ řekl Skinner. „Můžete dostat pět gólů a pořád do toho dát všechno. To je naše nastavení. Myslím, že jsme hráli dobře i v prvním zápase, ale výsledek někdy neřekne celý příběh. Prostě jsme do toho znovu šli naplno.“

Fakta ale ukazují, proč je kolem něj tolik diskuzí. V sedmi letošních zápasech buď vychytal nulu, nebo měl úspěšnost zákroků pod 84 procent. A zatímco Sergej Bobrovskij má ve stejné fázi soutěže rovněž tři čistá konta, odchytal přitom dvojnásobek zápasů. Skinnerova čísla jsou extrémní – buď všechno, nebo nic.

Po špatném vstupu do play-off proti Los Angeles ho vystřídal Calvin Pickard, který vychytal šest výher v řadě. Po Pickardově zranění se Skinner vrátil do branky ve třetím zápase proti Vegas, který Edmonton ztratil gólem v poslední sekundě. Poté ale reagoval dvěma výhrami s nulou a dotáhl tým do konferenčního finále.

Zápas číslo jedna proti Dallasu mu ale opět nevyšel – po dvou třetinách vedl Edmonton 3:1, ale ve třetí části inkasoval čtyřikrát. Kritika se znovu vrátila. Po utkání číslo dvě se ale role opět otočily.

„Ta zkušenost z loňska mě hodně posunula,“ řekl Skinner k loňské účasti Edmontonu ve finále Stanley Cupu. „Opravdu vás to naučí, že nejste nikdy úplně venku. Než vás někdo zastaví, pořád máte šanci.“

Stuart Skinner vychytal čtvrté čisté konto v kariéře ve vyřazovací části a překonal Billa Ranforda na druhém místě historického pořadí Oilers; více jich má už jen Curtis Joseph (5). Zároveň tím vyrovnal klubový rekord Josepha v počtu shutoutů během jednoho play-off – oba mají po třech.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+