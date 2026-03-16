Tak tohle jste asi ještě neviděli! Trenér Columbusu vypustil emoce a rozmetal kabinu

15. dubna 10:00

David Zlomek

V Columbusu skončila další sezona, která se zapíše do kronik jako rok promarněných nadějí, ale to, co se dělo po závěrečné siréně úterního duelu s Washingtonem, připomínalo spíše výbuch sopky než poklidné loučení. Trenér Rick Bowness, který v lednu nahradil Deana Evasona a na chvíli s týmem skutečně pošilhával po postupu, po prohře 1:2 neudržel emoce a své svěřence před novináři rozcupoval.

Pro veterána na střídačce neexistuje nic jako bezvýznamný zápas, a fakt, že Blue Jackets pošesté v řadě chybí ve vyřazovacích bojích, jen podtrhl jeho totální frustraci z přístupu mužstva. „Stačí se podívat na statistiky. Tři hity za celý zápas, třiadvacet ztrát puku. Nevím, jestli se sem příští rok vrátím, ale pokud ano, tuhle kulturu od základů změním,“ hřímal Bowness, kterému vadila především naprostá apatie jeho hráčů.

Bowness, který se podobně ostře opřel do svých svěřenců už před třemi lety ve Winnipegu, tentokrát nebral ohledy na nikoho. Podle něj je největším problémem organizace fakt, že si hráči na porážky zvykli a už v nich nevyvolávají žádnou vnitřní reakci. „Těm klukům je to úplně jedno. Porážka pro ně není dostatečně důležitá. Vůbec je to netrápí,“ sypal sůl do ran zkušený kouč. „Jak vůbec můžete jít na led a předvést tohle? Měl jsem to udělat už před měsícem, ale přesně tohle je důvod, proč jsme tam, kde jsme. Jsme mimo play-off kvůli takovému přístupu. Prohry musíte nenávidět, i když už se hraje o nicotné body.“

Zatímco se v hokejových kuloárech začíná spekulovat, zda sedmdesátiletý stratég dostane důvěru i pro příští ročník, on sám vyslal vedení i kabině jasný vzkaz: pokud zůstane, v šatně nezůstane kámen na kameni. „Pohybuji se v hokeji dost dlouho na to, abych věděl, jak najít cestu. Mám dost zkušeností a vím, jak se s tímhle vypořádat. Už jsem to v minulosti zažil. Jestli se vrátím, srovnáme to tu do latě,“ slíbil Bowness.

