Tak to je něco! Petr Čech si zachytal na tréninku Blackhawks

Velmi zajímavého tréninkového parťáka měli včera na tréninku hokejisté Chicaga Blackhawks. Do gólmanské výstroje se totiž nasoukal legendární fotbalový brankář Petr Čech, jehož vášeň pro hokej je obecně známá. Za životní příležitost vděčí kamarádovi a gólmanovi Chicaga Petru Mrázkovi.

Zatímco v pondělí si spolu oba zatrénovali fotbal, v úterý si sporty prohodili a šlo se na led.

Po skončení tréninku se Čech nasoukal do gólmanské výstroje a nechal se rozchytat pár střelami od trenéra gólmanů. Následovaly střely z dálky od obránců a konečně i pár nájezdů od útočníků. Dle zámořských novinářů si po setřepání nervozity nevedl vůbec zle, zuby si na něm vylámal Tyler Johnson nebo i Andreas Athanasiou.

„Čelíte nejlepším hráčům světa, takže musíte čekat, že budou mít dobrou střelu a budou chytří. Ale zároveň se snažíte o to samé. Já jsem se snažil je přečíst, bohužel to moc nešlo. Ale moc jsem si to užil, je to pro mě zážitek k nezaplacení,“ zářil po tréninku Čech.

A few from up close: pic.twitter.com/DDkjQHf158 — Ben Pope (@BenPopeCST) January 10, 2023

Kamarádství Mrázka a Čecha se už táhne pořádně dlouho. Mrázek tehdy začínal v Red Wings, Čech byl zavedeným jménem ve světovém fotbale.

A věci se daly dohromady. Mrázek od dětství fandí Chelsea, za kterou Čech chytal. Vítěz Ligy mistrů zase miluje hokej. Jelikož oba zastupovala stejná agentura, slovo dalo slovo a kamarádství bylo na světě.

„Neuvěřitelné,“ září Mrázek a připomíná, že pokaždé v srpnu ho Čech pohostí doma v Londýně a jde se na fotbal: „I když nehrál, pořád se o nás staral. Chodíme na Arsenal nebo Chelsea, případně vyjedeme někam ven.“

Čechova účast na tréninku Blackhawks nebyla žádná PR akce, vždyť Čech stále chytá. V Anglii začínal ve čtvrté lize, před touto sezonou podepsal o patro výš. Občas také trénuje s lídrem první ligy z Guildfordu.

„Jsem trochu starší, takže tam nehrávám dva zápasy za sebou,“ usmál se. „Ale jinak mi to tam dělá radost. Budu pokračovat do té doby, než mi tělo neřekne dost.“

„Tímhle se mi splnil dětský sen,“ dodal ještě.

